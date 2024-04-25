Güneydoğu’nun ‘bereket kanalı’

Bundan 48 yıl önce temeli atılan Güneydoğu Anadolu Projesi (GAP) kapsamında 8 ay önce hayata geçirilen Mardin-Ceylanpınar Ana Kanalı, Şanlıurfa ve Mardin'in verimli topraklarını suyla buluşturdu. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın bölgeye kazandırdığı 221 kilometre uzunluğundaki kanal sayesinde, 71 bin 121 futbol sahası büyüklüğündeki tarım arazisi suya kavuştu. Kanal, Atatürk Barajı'nda depolanan Fırat Nehri'nin suyunu Şanlıurfa ve Mardin'in verimli topraklarına taşıyarak bölgenin bereketine bereket kattı. "Türkiye'nin en uzun yapay nehri" olarak da anılan kanalın geçtiği bölgelerde çiftçiler rahat bir nefes aldı. 8 aydır adeta bölgeye can olan kanalla birlikte bölgede üretilen tarım ürünlerinin çeşitliliği arttı. Özellikle narenciye ve seracılık gelişti.Yıl içinde aynı araziden 3 kez ürün yetiştirme imkânına sahip olan çiftçiler gelirlerini artırırken, tarım ürünlerinin artmasıyla ithalatın azalmasına da katkı sundu. Kanal sadece Türkiye'nin değil sınır komşularının tarımına da katkı sağladı. Bölgede "bereket kanalı" olarak adlandırılan kanalda tüm şebekeler tamamlandığında 349 bin futbol sahası büyüklüğünde tarım arazisi suyla buluşacak. Mardinli çiftçiler, yıllarca bekledikleri kanala kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.Toplumsal Dayanışma Federasyonu ve Kızıltepe Zahireciler Derneği Başkanı Mehmet Şerif Öter, "GAP'ın temel amaçlarından biri bölge illerimizin topraklarını suya kavuşturmaktı. Ana kanala geçen sene verilen deneme suyu ile çiftçiler yaklaşık 500 bin dönüm arazi suladı. Mardin ovamızda üretilen tarım ürünlerinde ilk sırada buğday, ikinci sırada ise mısır var. Mısır üretiminin üçte biri yani yaklaşık 2 milyon tonu Mardin'de üretilmektedir. Tarım ürünlerinde ihracat rekoru kırmayı hedefliyoruz" dedi.Kızıltepe Çiftçiler Derneği Başkanı Mikail Erbeyi, Derik ile Kızıltepe ilçesinin bir kısmına ulaşan ana kanalların tamamlanmasıyla bölge çiftçisinin rahatlayacağını belirterek "GAP'ın gelmesi bizim için suyun bol olması demek, zamanında ürünümüze su vermek demek, ürün verimi ve kalitesinin artması demek. Bölgede değişik ürün ekimi olacak; çiftçi buğday, mısır ve pamuk ekimine mahkûm kalmayacak" ifadelerini kullandı.