İzmir merkezli FETÖ operasyonu: 11 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen soruşturmalarda isimleri geçen, haklarında örgüt üyesi oldukları yönünde beyan bulunan, örgütün kriptolu haberleşme programı ByLock Kullanan ve Bylock içeriklerinde isimleri geçen, Bank Asya artan ve şüpheli işlem bilgileri tespit edilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı çıkartıldı.

İzmir merkezli Dikili ve Aydın adreslerinde eş zamanlı baskınlar düzenlendi. Yapılan operasyon kapsamında 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Firari 1 şüphelinin yakalama çalışmaları devam ediyor.