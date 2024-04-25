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Giriş Tarihi: 25.4.2024 17:22 Son Güncelleme: 25.4.2024 17:35

MİT’ten DEAŞ’a sınır ötesi operasyon!

MİT'in sağladığı istihbarat desteğiyle Barış Pınarı Harekat bölgesinde düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın 2 sözde sorumlusu yakalandı.

AA
MİT’ten DEAŞ’a sınır ötesi operasyon!

Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) sağladığı istihbarat desteğiyle Barış Pınarı Harekat bölgesinde düzenlenen operasyonda terör örgütü DEAŞ'ın 2 sözde sorumlusu Suriye Milli Ordusu güçlerince yakalandı.

PARA TRAFİĞİNİ YÖNETİYORLARDI

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, terör örgütü DEAŞ'ın sözde Şam Vilayeti'ne bağlı para trafiğini yöneten "Abu Bekir El Kureyşi" kod adlı Ziyad El Hacci ile "Abu El Bera" kod adlı Musa Muhammed El Habib, Suriye Milli Ordusu güçlerine bağlı yerel güvenlik güçleri tarafından gözaltına alındı.

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MİT’ten DEAŞ’a sınır ötesi operasyon!
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