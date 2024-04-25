Özgür Özel’in depremzedelere 6 milyon 750 bin lira borç çıkarıldığı iddiasına Bakan Özhaseki’den yalanlama

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmasında Antakya 600 Konutlar ile ilgili gerçeği yansıtmayan iddialarına sert cevap verdi.

Özgür Özel'in iddia ettiği gibi herhangi bir vatandaşın yaşadığı bölgeden başka bir bölgeye gönderilmesinin söz konusu olmadığını belirten Bakan Özhaseki, "Bildiğiniz gibi yine müzmin muhalefet; bal veren arıya, meyve veren ağaca taş atmaya devam ediyor. Bilim insanlarımızla birlikte etütleri yapılmış sağlam zeminlerin bulunduğu rezerv alanlarda yürüttüğümüz inşa faaliyetlerimize, laf atmak; yer biliminden, mühendislik ve mimarlık hizmetlerinden bihaber olmak demektir. Fay hatları ve kırıklarının olduğu alanlarda, sıvılaşmanın bulunduğu yerlerde, dere yataklarında yapılaşmaya asla müsaade etmiyoruz. Yine mühendislik ve yapım işlerinde sıfır tolerans gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

"YERİNDE DÖNÜŞÜM İLE KONUT VE İŞ YERLERİ VERİLMEKTEDİR"

Etütleri yapılan rezerv alanlarda, sağlam zeminlerde imar ve inşa faaliyetlerinin titizlikle sürdürüldüğünü ifade eden Bakan Mehmet Özhaseki, "Şehir merkezlerinde rezerv yapı alanı ilan edilen bölgede taşınmazı bulunan hak sahipleri herhangi bir hak kaybına uğramamakta. Yerinde dönüşümle konutu bulunanlara konut, iş yeri bulunanlara iş yeri verilmektedir. Sayın Özgür Özel'in iddia ettiği gibi; herhangi bir vatandaşımızın yaşadığı bölgeden başka bir bölgeye gönderilmesi, söz konusu değildir" dedi.

VATANDAŞIN EVLERİNE KAVUŞMASINI DAVALAR AÇIP GECİKTİREN CHP'DİR

Bakan Mehmet Özhaseki, bölgedeki vatandaşların konutlarının güvenli bir şekilde inşa edildiğinin altını çizerek, "Vatandaşın evine kavuşmasına mani olmak için belirli ideolojik grupları harekete geçirip davalar açan yine CHP'dir. Hem kalıcı konutlara dava açtırıp işleri durduruyorsunuz hem de yetişmiyor deyip yaygara koparıyorsunuz. Bu ne perhiz bu ne lahana turşusu." ifadelerini kullandı.

"İDDİALARINIZI İSPATLAYAMAZSANIZ, DEPREMZEDELERDEN ÖZÜR DİLEYİN"

CHP Genel Başkanı Özel'den iddialarını ispat etmesini isteyen Bakan Özhaseki, "Antakya 600 Konutlar bölgesindeki konutlar; başkaları için değil sadece orada hakları bulunan malikler için yapılmaktadır. Yine depremzedelere 6 milyon 750 bin TL borç çıkartıldığı, tamamen iftiradır. Böyle bir yalanı neden, hangi sebeple uydurdular, biz de merak ediyoruz. Sayın Özel'i, 'Müddei iddiasını ispata mecburdur.' sözünden hareketle iddialarını ispat etmeye davet ediyoruz. Eğer ispat edemiyorsanız, yakınlarını yitiren afetzedelerimizi üzen bu iftiranızdan dolayı kamuoyundan ve depremzede kardeşlerimizden özür dilemenizi bekliyoruz." dedi.

"BİN 240 ŞANTİYEDE GECE GÜNDÜZ ÇALIŞIYORUZ"

Bakan Mehmet Özhaseki, açıklamasında, devletin 6 Şubat depremlerinde hasar gören şehirlerde gece gündüz çalıştıklarını vurgulayarak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 1240 şantiyede, 110 binden fazla işçi ve emekçimizle gece gündüz demeden çalışıyoruz. Şu anda afetten zarar gören şehirlerimizde 395 bin 220 konutumuzun inşa sürecine devam ediyoruz. Bugüne kadar 76 binden fazla konutumuzu depremzede kardeşlerimize teslim ettik. İnşallah yıl sonuna kadar 200 bin konutumuzu teslim edeceğiz." ifadelerini kullandı.