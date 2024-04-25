‘Rüyalarımız gerçek oldu’

MARDİN-Ceylanpınar Ana Kanalı'nın geçtiği Şanlıurfa'nın Viranşehir'e bağlı Ayaklı Mahallesi ve Atıcılar Mahallesi'nde yaşayan çiftçiler de suya kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor. Ayaklı Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Mehmet Üçağaç, "Atatürk Barajı'ndan akan bereket bizi ihya edecek. Rüyamız gerçek oldu. Topraklarımızda artık ürünlerimiz daha verimli bir şekilde yetişecek" dedi. Atıcılar Mahallesi'nde çiftçilikle uğraşan Emin Atıcı ise, "Artık gönül rahatlığıyla tarlamızı sulayacağız. Topraklarımızda 3 hasat kaldırabileceğiz. Emeği geçenlerden Allah razı olsun" diye konuştu.