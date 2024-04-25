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Giriş Tarihi: 25.4.2024 08:03 Son Güncelleme: 25.4.2024 08:16

SON DAKİKA | 7 ilde DEAŞ operasyonu! 23 şüpheli yakalandı

Son dakika haberi...Emniyet Genel Müdürlüğü koordinesinde; DEAŞ terör örgütüne yönelik olarak 7 ilde düzenlenen operasyonlarda 23 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 10 ayda DEAŞ’a yönelik 1442 operasyon gerçekleştirildiğini ve 2 bin 991 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı.

DHA
SON DAKİKA | 7 ilde DEAŞ operasyonu! 23 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Çanakkale, Hatay, Konya, Sakarya, Tekirdağ, Yalova ve Yozgat olmak üzere 7️ ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik olarak düzenlenen operasyon düzenledi İllerde. Hatay'da 10, Yalova'da 1, Konya'da 1, Yozgat'ta 3, Çanakkale'de 1, Sakarya'da 2, Tekirdağ'da 1 şüpheli olmak üzere toplam 23 DEAŞ mensubu gözaltına alındı.


10 AYDA 2991 DEAŞ MENSUBU YAKALANDI
İçişleri Bakanlığı koordinesinde; güvenlik birimleri 1 Haziran 2023-22 Nisan 2024 tarihleri arasında 10 aylık süre içinde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik toplam bin 422 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 2 bin 991 kişi yakalanırken bunlardan 718 tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme kararıyla 568 kişi adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.


"TERÖRİSTLERİN HİÇBİRİNE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz. Operasyonları gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin" şeklinde açıklamada bulundu.

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SON DAKİKA | 7 ilde DEAŞ operasyonu! 23 şüpheli yakalandı
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