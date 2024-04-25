SON DAKİKA | 7 ilde DEAŞ operasyonu! 23 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Çanakkale, Hatay, Konya, Sakarya, Tekirdağ, Yalova ve Yozgat olmak üzere 7️ ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik olarak düzenlenen operasyon düzenledi İllerde. Hatay'da 10, Yalova'da 1, Konya'da 1, Yozgat'ta 3, Çanakkale'de 1, Sakarya'da 2, Tekirdağ'da 1 şüpheli olmak üzere toplam 23 DEAŞ mensubu gözaltına alındı.
10 AYDA 2991 DEAŞ MENSUBU YAKALANDI
İçişleri Bakanlığı koordinesinde; güvenlik birimleri 1 Haziran 2023-22 Nisan 2024 tarihleri arasında 10 aylık süre içinde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik toplam bin 422 operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 2 bin 991 kişi yakalanırken bunlardan 718 tutuklanarak cezaevine gönderildi. Mahkeme kararıyla 568 kişi adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.
"TERÖRİSTLERİN HİÇBİRİNE GÖZ AÇTIRMAYACAĞIZ"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve beraberliği için son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadelemize kararlılıkla devam edeceğiz. Operasyonları gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin" şeklinde açıklamada bulundu.
7️⃣ ilde DEAŞ Terör Örgütüne yönelik olarak gerçekleştirilen "BOZDOĞAN-29" operasyonlarında 2️⃣3️⃣ şüpheli yakalandı❗— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 25, 2024
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki;
Teröristlerin hiçbirine göz açtırmayacağız. Güvenlik güçlerimizin üstün gayretleriyle milletimizin huzuru, birlik ve… pic.twitter.com/Ig1d6Bvr90