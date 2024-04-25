SON DAKİKA | 7 ilde DEAŞ operasyonu! 23 şüpheli yakalandı

Emniyet Genel Müdürlüğü İstihbarat Başkanlığı ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; İl Emniyet Müdürlüklerince Çanakkale, Hatay, Konya, Sakarya, Tekirdağ, Yalova ve Yozgat olmak üzere 7️ ilde DEAŞ terör örgütüne yönelik olarak düzenlenen operasyon düzenledi İllerde. Hatay'da 10, Yalova'da 1, Konya'da 1, Yozgat'ta 3, Çanakkale'de 1, Sakarya'da 2, Tekirdağ'da 1 şüpheli olmak üzere toplam 23 DEAŞ mensubu gözaltına alındı.