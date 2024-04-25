SON DAKİKA | İYİ Parti’de bir istifa daha! Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir istifa etti

İYİ Parti'de üst düzey bir isim daha istifa etti. Sosyal medyadan açıklama yapan Birol Aydemir, parti üyeliğinden ve Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.
Aydemir açıklamasında "Partideki çalışma arkadaşlarımla aynı rotada ilerleyemeyeceğimizi üzülerek müşahede ettim. Bu sebeple İYİ Parti'den ayrılmaya karar verdim." ifadesine yer verdi.
Siyasette oyun kurallarının yozlaştığını ancak bir sey değişmediğini savunan Aydemir, hafta sonu yapılacak kongredede genel başkan adayı olan isimlere başarılar diledi.
Kamuoyuna saygılarımla...— Birol Aydemir (@BirolAydemir15) April 25, 2024
İyi Parti'deki görevlerimden ve üyeliğimden istifa ettiğimi kamuoyunun bilgilerine sunarım.
Siyaseti sadece ülke ve milletimiz için güzel şeyler yapmanın bir aracı olarak gördüm. Bu nedenle siyasete girdim. Çünkü kurumsallığın oldukça zayıf olduğu…