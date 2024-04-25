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Giriş Tarihi: 25.4.2024 11:00

SON DAKİKA | İYİ Parti'de bir istifa daha! Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir istifa etti

Son dakika haberi... İYİ Parti'de istifalar peş peşe gelmeye devam ediyor. Son olarak İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir görevinden ve partisinden istifa ettiğini duyurdu.

SON DAKİKA | İYİ Parti’de bir istifa daha! Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir istifa etti

İYİ Parti'de üst düzey bir isim daha istifa etti. Sosyal medyadan açıklama yapan Birol Aydemir, parti üyeliğinden ve Genel Başkan Yardımcılığı görevinden istifa ettiğini duyurdu.

Aydemir açıklamasında "Partideki çalışma arkadaşlarımla aynı rotada ilerleyemeyeceğimizi üzülerek müşahede ettim. Bu sebeple İYİ Parti'den ayrılmaya karar verdim." ifadesine yer verdi.
Siyasette oyun kurallarının yozlaştığını ancak bir sey değişmediğini savunan Aydemir, hafta sonu yapılacak kongredede genel başkan adayı olan isimlere başarılar diledi.

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SON DAKİKA | İYİ Parti'de bir istifa daha! Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydemir istifa etti
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