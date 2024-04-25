Haberler Gündem Haberleri Yargıtay Birinci Başkanlığı seçimlerinin 24üncü tur oylama sonuçları
Giriş Tarihi: 25.4.2024 11:18

Yargıtay Birinci Başkanlığı seçimlerinin 24üncü tur oylama sonuçları

Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca’nın 4 yıllık görev süresinin 24 Mart’ta sona ermesi nedeniyle Yargıtay Birinci Başkanının belirlenmesi için 25 Mart’ta seçim süreci başlamıştı. Seçimlerin bugün gerçekleştirilen 24’üncü tur oylamasından da sonuç çıkmadı. 24’üncü tur oylama sonuçlarına göre; adaylar üye tamsayısının salt çoğunluğunu sağlayamadığı için 25’inci tur oylamaya geçildi.

İLKER TURAK İLKER TURAK
Yargıtay Birinci Başkanlığı seçimlerinin 24üncü tur oylama sonuçları

Mehmet Akarca'nın 24 Mart 2024 tarihinde görev süresinin dolması sebebiyle 25 Mart'ta Yargıtay Birinci Başkanının belirlenmesi için sandığa gidilmişti. Bugün gerçekleştirilen 24'üncü tur oylamada da sonuç alınamadı.

Seçimlerin 24'üncü tur oylamasında; Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 132, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ise 128 oy aldı.

Adaylar yasanın aradığı seçilmeye yeterli oyu alamadıkları için Yargıtay Birinci Başkanlığı seçiminin 25'inci tur oylamasına geçildi.

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Yargıtay Birinci Başkanlığı seçimlerinin 24üncü tur oylama sonuçları
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