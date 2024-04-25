Haberler Gündem Haberleri Yargıtay Birinci Başkanlığı seçimlerinin 25’inci tur oylama sonuçları
Giriş Tarihi: 25.4.2024 14:11

Yargıtay Birinci Başkanlığı seçimlerinin 25’inci tur oylama sonuçları

Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca’nın 4 yıllık görev süresinin 24 Mart’ta sona ermesi nedeniyle Yargıtay Birinci Başkanının belirlenmesi için 25 Mart’ta seçim süreci başlamıştı. Seçimlerin bugün gerçekleştirilen 25’inci tur oylamasından da sonuç çıkmadı. 25’inci tur oylama sonuçlarına göre; adaylar üye tamsayısının salt çoğunluğunu sağlayamadığı için 26’ncı tur oylama 29 Nisan’da yapılacak.

İLKER TURAK İLKER TURAK
Yargıtay Birinci Başkanlığı seçimlerinin 25’inci tur oylama sonuçları

Mehmet Akarca'nın 24 Mart 2024 tarihinde görev süresinin dolması sebebiyle 25 Mart'ta Yargıtay Birinci Başkanının belirlenmesi için sandığa gidilmişti. Bugün gerçekleştirilen 25'inci tur oylamada da sonuç alınamadı.

Seçimlerin 25'inci tur oylamasında; Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 131, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ise 136 oy aldı.

Adaylar yasanın aradığı seçilmeye yeterli oyu alamadıkları için Yargıtay Birinci Başkanlığı seçiminin 26'ncı tur oylaması 29 Nisan'da yapılacak.

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Yargıtay Birinci Başkanlığı seçimlerinin 25’inci tur oylama sonuçları
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