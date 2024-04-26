Avrupa’nın kucak açtığı PKK köşeye sıkıştı! Belçika ve Fransa’da PKK/KCK’ya yönelik operasyon

Belçika Polisi'nin, PKK/KCK'nın Belçika merkezli Sterk TV ve Medya Haber TV kanallarının stüdyolarına düzenlediği operasyon ile doküman ve teknik malzemelere el kondu. Eş zamanlı olarak Fransa'da da PKK/KCK'ya müzahir Drancy Demokratik Kürt Toplum Merkezi'ne ve üyelerin evlerine operasyon düzenlendi.
Söz konusu operasyonlarla Avrupa PKK/KCK'ya "dur" demiş oldu.
Avrupa, PKK/KCK tarafından Türkiye'ye karşı stratejik bir cephe olarak görülmekle birlikte lojistik, finansman ve kadro temini için önemli alanlardan biri olarak biliniyor. Avrupa'da örgütün bu yapısının oluşmasında AB ülkelerinin sessiz kalarak, yer yer destek olduğu söylenebilir. Avrupa Birliği ülkelerinde PKK terör örgütü listesinde yer alıyor. Kürtlerin sözde ezilen halk olarak yaptıkları algı politikası ve AB'deki ilgili kurum ve kuruluşlar ile siyasi çevreler içinde oluşturulan diplomasi Avrupa kamuoyunda karşılık buldu.
AB'ye üye birçok ülkenin örgüte karşı gerekli adımları atmaması da örgütün Avrupa alanında sesinin yükselmesinde ve daha cüretkâr davranabilmesinde etkili oldu.
AVRUPA'DA ARTAN PKK ŞİDDETİ
PKK/KCK, propaganda faaliyetlerini daha çok Avrupa'da Kürt nüfusunun yoğun olduğu Almanya, Fransa, Avusturya, İsviçre ve Hollanda gibi ülkeler ile örgütün faaliyetlerinin merkezi olması sebebi ile Belçika'da gerçekleştirdiği biliniyor. Bununla birlikte, Avrupa'da geniş bir alana yayılmış olmanın verdiği avantaj da her eylem ve etkinlikte kullanıyor.
Avrupa sınırları içinde düzenledikleri eylemler sırasında, ivedi bir şekilde organize olup, şiddet içeren girişimlerde bulunabilmekte, güvenlik güçleri ile çatışıp çevreye zarar verebililiyorlar. Tüm bunlara Avrupa makamları tarafından göz yumulduğu biliniyor. Ancak son zamanlarda PKK/KCK yüzünden artan şiddet olayları Avrupa ülkelerine bile "dur" dedirtti.
AVRUPA MAKAMLARINDAN PKK'YA KARŞI TEPKİ
Belçika'da yaşanan PKK/KCK'nın kızıştırdığı son olaylar ve bu olayların diğer Avrupa ülkelerine de sirayet etmesi ile Avrupa ülkeleri görmezden geldiği PKK'nın şiddetine karşı adım atmaya başladı. Özellikle Belçika'da Türk kökenli nüfusa yönelik şiddet olaylarının artması, bu olaylarda güvenlik güçlerinin yetersiz kalması, PKK'ya yakın basın organlarında manipülatif haberlerin yapılması gibi durumlar Avrupa vatandaşlarının da tepki vermesine neden oldu.
BELÇİKA BAŞBAKANINDAN PKK'A TEPKİ
PKK başlatmış olduğu şiddet olaylarının artması sonucu Belçika Başbakanı Alexander De Croo yaptığı basın açıklamasında, "PKK/KCK lehine gösteriler kabul edilemez. Belçika'da fikir özgürlüğü garanti altındadır ancak terör örgütü PKK/KCK lehine ifadelere tolerans gösterilemez. Zira Kürt sorununa sempati duymak farklı bir şeydir" ifadelerini kullandı.
BELÇİKA ADALET BAKANI: PKK'NIN FAALİYETLERİ KABUL EDİLEMEZ
Belçika Federal Adalet Bakanı Paul Van Tigchelt'ten de benzer bir açıklama geldi. Van Tigchelt, "Belçika için PKK/KCK, açık şekilde bir terör örgütü olarak kabul edilmektedir. Bu kırmızıçizgimizdir. Bu bağlamda PKK/KCK'nın Belçika'daki faaliyetleri kabul edilemez" dedi.
PKK/KCK BASIN YOLUYLA ŞİDDETİ MEŞRULAŞTIRIYOR
Belçika'da yaşanan olaylardan sonra Avrupa makamları PKK/KCK sempatizanları nedeni ile şiddet olaylarının artmasından endişe ediyor. Örgüte yakın basın-yayın organlarında yaşanan şiddet olaylarının işlenme şekli ile Avrupa'daki örgüt yandaşlarını şiddete teşvik etmesi tedirginliği arttı. Bu yayınlar yüzünden özellikle örgüte müzahir genç kesimin zaman zaman şiddet içerikli eylemlere başvurmasından korkuluyor.
PKK AVRUPALI GENÇLERDEN ÖRGÜTE ADAM DEVŞİRİYOR
PKK/KCK, Türkiye'de geçmişte olduğu kadar kolay kadro bulamıyor. Avrupa'da Türk milliyetçileri ile Kürtlerin çatışmasını ön plana çıkararak gençlerden kadro temin edebilmek için bir zemin hazırladıkları tespit edildi. Kürt gençleri militarize ediyor, olaylara karışan ve adli yaptırım uygulanacak Kürt gençlerinin örgüte sığınabileceği vaadiyle kandırdığı ortaya çıktı.
Türkiye'den uzak, PKK/KCK gerçeğinden habersiz Kürt gençlerini politize ederek "örgütsel bilinç" kazandırmaya çalıştıkları belirlendi.