Avrupa’nın kucak açtığı PKK köşeye sıkıştı! Belçika ve Fransa’da PKK/KCK’ya yönelik operasyon

Avrupa, PKK/KCK tarafından Türkiye'ye karşı stratejik bir cephe olarak görülmekle birlikte lojistik, finansman ve kadro temini için önemli alanlardan biri olarak biliniyor. Avrupa'da örgütün bu yapısının oluşmasında AB ülkelerinin sessiz kalarak, yer yer destek olduğu söylenebilir. Avrupa Birliği ülkelerinde PKK terör örgütü listesinde yer alıyor. Kürtlerin sözde ezilen halk olarak yaptıkları algı politikası ve AB'deki ilgili kurum ve kuruluşlar ile siyasi çevreler içinde oluşturulan diplomasi Avrupa kamuoyunda karşılık buldu.

AB'ye üye birçok ülkenin örgüte karşı gerekli adımları atmaması da örgütün Avrupa alanında sesinin yükselmesinde ve daha cüretkâr davranabilmesinde etkili oldu.



AVRUPA'DA ARTAN PKK ŞİDDETİ

PKK/KCK, propaganda faaliyetlerini daha çok Avrupa'da Kürt nüfusunun yoğun olduğu Almanya, Fransa, Avusturya, İsviçre ve Hollanda gibi ülkeler ile örgütün faaliyetlerinin merkezi olması sebebi ile Belçika'da gerçekleştirdiği biliniyor. Bununla birlikte, Avrupa'da geniş bir alana yayılmış olmanın verdiği avantaj da her eylem ve etkinlikte kullanıyor.

Avrupa sınırları içinde düzenledikleri eylemler sırasında, ivedi bir şekilde organize olup, şiddet içeren girişimlerde bulunabilmekte, güvenlik güçleri ile çatışıp çevreye zarar verebililiyorlar. Tüm bunlara Avrupa makamları tarafından göz yumulduğu biliniyor. Ancak son zamanlarda PKK/KCK yüzünden artan şiddet olayları Avrupa ülkelerine bile "dur" dedirtti.