Bakan Göktaş’tan İsrailli Bakan’ın paylaşımına tepki

Bakan Göktaş, sosyal medya hesabından, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın X sosyal medya platformundan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan paylaşımına ilişkin açıklamada bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin'de yaşanan zulme karşın insanlığın ve hakikatin gür sesi olduğunu vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

"İsrail Dışişleri Bakanı'nın Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve Türkiye'ye yönelik seviyesiz açıklamaları, siyonist saldırganlığa karşı Cumhurbaşkanı'mızın kararlı duruşu ve tüm dünyada yükselen tepkilerin, İsrail Hükümeti nezdinde oluşturduğu tedirginliğin bariz bir göstergesidir. İsrail Hükümeti işlediği savaş suçlarını bu içi boş hamlelerle örtbas etmeyi başaramayacak, uluslararası hukuk önünde er ya da geç hesap verecektir."