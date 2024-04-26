Bursa merkezli 7 ilde ’Mahzen-32’ operasyonu

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde; Bursa İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sonucunda; Bursa merkezli İstanbul, Ankara, Trabzon, Sakarya, Yalova ve Diyarbakır'da elebaşılığını Hakkı Saral'ın (Cezaevinde olan Ümit Saral'ın kardeşi) yaptığı organize suç örgütü çökertilirken 24 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Operasyonlarda; 15 ruhsatsız tabanca, çok sayıda çek ve senet ile çok miktarda nakit paraya el konuldu.



TETİKÇİLERDEN SİLAHLI SALDIRI

Organize suç örgütü üyesi şüphelilerin; Bursa merkez ve İnegöl'de vadeli araç alım satım faaliyetlerinde bulunarak vatandaşlarımızdan silah zoruyla yüksek miktarlarda para tahsilatı yaptıkları belirlendi. Bursa'ya il dışından getirdikleri tetikçiler vasıtasıyla para vermeyi kabul etmeyen kişilere ve bu kişilerin işyerlerine yönelik silahlı saldırı düzenledikleri tespit edildi.

SUÇ ÖRGÜTÜ SÖZDE MAHKEME KURDU

Bursa'ya farklı illerden gelerek vadeli araç alımı yapanların adreslerini tespit ettikleri ve bu kişileri hürriyetlerinden yoksun bırakarak darp ettikleri belirlendi. Suç örgütü, araç alım satımı nedeniyle kişiler arasında meydana gelen alacak verecek konularına müdahil oldukları ve sözde mahkemeler kurdukları ortaya çıktı.



GÜVENLİK GÜÇLERİNE YÖNELİK SİLAHLI SALDIRI

Organize suç örgütü, silahla ölüm tehdidinde bulundukları kişilerin işyerlerine ve araçlarına zorla el koydukları ve bu malları örgüt üyelerinin üzerine geçirdikleri tespit edildi. Silah ve tehdit zoru ile el konulan araçları hediye adı altında örgütün elebaşına verdikleri ve suç faaliyetleri esnasında, güvenlik güçlerine yönelik silahlı saldırıda bulundukları ortaya çıktı.



BAKAN YERLİKAYA: "454 ORGANİZE SUÇ ÖRGÜTÜ ÇÖKERTİLDİ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; 10 ay içerisinde 454 organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Yerlikaya, "Organize suç örgütlerine yönelik toplam bin 201 operasyonda 8 bin 260 şüpheli yakalandık. Bunlardan; 3 bin 58'i tutuklanırken bin 740'ıhakkında adli kontrol kararı verildi. Suçta kibirlenenlere, halkımızın huzurunu kaçıranlara, organize suç örgütlerine ve çetelere göz açtırmayacağız. Hangi büyüklükte olursa olsun organize suç örgütlerini çökertip, adalete teslim edeceğiz" dedi.