Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı: SGK’yı zarara uğratan 38 şüpheli gözaltına alındı

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı F.S. ve İ.G. adlı iki doktorun 112 Acil Çağrı Merkezi'nde çalışanlarla ortak hareket ederek bebek acil hastalarını önceden anlaşmış oldukları hastanelerin yeni doğan yoğun bakım ünitelerine sevk etmeleri karşılığında haksız kazanç elde ettikleri gerekçesi ile İstanbul ve Tekirdağ olmak üzere 2 ilde şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 38 kişinin gözaltına alındığı öğrenilirken 45 dijital materyale ve 55 kutu ilaca da el konuldu. Başsavcılık koordinesinde soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

HASTANE YÖNETİCİLERİ İLE İRTİBAT KURMUŞLAR

Soruşturma kapsamında F.S. ve İ.G. adlı iki doktorun irtibatlı oldukları 112 Çağrı Merkezi çalışanları ile özel hastanelerin yöneticileri ile iletişime geçip yeni doğan yoğun bakım ünitelerinin tam kapasite çalışabileceği sayıda bebek yönlendirmesi karşılığında yüklü miktarda maddi menfaat elde ettikleri, her bebek için SGK Başkanlığı'nca o özel hastaneye günlük 8 Bin TL ödeme yapıldığı ve bu sebeple özel hastanelerin bebekler iyileşmiş olsa dahi SGK'nın ödeme yaptığı maximum gün süresince hastane yoğun bakımında tutulmaya devam edildiği tespit edildi.

FARKLI NOKTALARDA BAZ VERDİLER

Öte yandan soruşturma kapsamında yoğun bakım ünitelerinde 7/24 zorunlu doktor masrafından kaçınmak için yoğun bakım ünitesinde bulundurmadığı, yalnızca resmi kayıtlarda isminin görünmesi için kimliğini kiraladığı doktorların evrakta ismini gösterdiği ancak evrakta ismi olan doktorların hts kayıtlarında bambaşka yerlerde oldukları tespit edildi. Yoğun bakım ünitelerinde çoğunlukla hemşirelerin çalıştığı, hemşirelerin birbirine hangi müdahalede bulunmaları gerektiğini söylediği ve hasta yakınlarının doktorlarla görüşmek istediğinde hemşirelerin kendilerini doktor olarak tanıttığı da ortaya çıktı.