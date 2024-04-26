Haberler Gündem Haberleri Ankara’dan İsrail’e sert tepki! "İçinde bulundukları ruh halinin göstergesi"
Giriş Tarihi: 26.4.2024 20:08 Son Güncelleme: 26.4.2024 20:15

Ankara’dan İsrail’e sert tepki! "İçinde bulundukları ruh halinin göstergesi"

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı'nın bir sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımla ilgili olarak, "Gerçekleri tüm çıplaklığıyla dile getiren Sayın Cumhurbaşkanımızın bu şekilde hedef alınması, İsrail Hükümetinin içinde bulunduğu ruh halinin göstergesidir." İfadesini kullandı.

ANKARA
Ankara’dan İsrail’e sert tepki! İçinde bulundukları ruh halinin göstergesi

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı'nın bir sosyal medya platformunda yaptığı paylaşımla ilgili açıklama yayınladı.

Bakanlığın açıklaması şöyle: "İsrail Dışişleri Bakanının, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan paylaşımı ciddiyetsiz ve seviyesiz bir açıklamadır.

Gerçekleri tüm çıplaklığıyla dile getiren Sayın Cumhurbaşkanımızın bu şekilde hedef alınması, İsrail Hükümetinin içinde bulunduğu ruh halinin göstergesidir.

İsrail Hükümetinin tüm üyeleri adalet önünde mutlaka hesap vereceklerdir.

Türkiye, İsrail'in Filistin halkına uyguladığı zulmü korkusuzca ve yüksek sesle dile getirmeye devam edecektir."

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Ankara’dan İsrail’e sert tepki! "İçinde bulundukları ruh halinin göstergesi"
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