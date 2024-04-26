Kazakistan Başbakanı Bektenov’u kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kazakistan Başbakanı Oljas Bektenov'u kabul etti. Kabul, basına kapalı gerçekleşti. Kabulün ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Sergi Salonu'nda Kazakistan Başbakanı Bektenov, Türkiye-Kazakistan Hükümetler Arası Karma Ekonomik Komisyon Toplantısı İmza Töreni'ne katıldı. Törende yer alan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Kazakistan ile madencilik ve elektrik alanında işbirliğini güçlendireceklerini, Orta Koridor başta olmak üzere lojistikte, ulaştırmada yeni adımlar atacaklarını söyledi.