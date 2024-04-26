MSB: Azerbaycan’da Türk-Rus Ortak Merkezi görevini tamamlamıştır

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemiz ve Rusya Federasyonu arasında imzalanan mutabakat muhtırası ile Karabağ bölgesinde ateşkesin kontrolü ve ihlallerin önlenmesi maksadıyla 30 Ocak 2021 tarihinde Ağdam/Azerbaycan'da teşkil edilen Türk-Rus Ortak Merkezi görevini tamamlamış ve törenle faaliyetleri sona ermiştir" ifadelerine yer verildi.
Ülkemiz ve Rusya Federasyonu arasında imzalanan mutabakat muhtırası ile Karabağ bölgesinde ateşkesin kontrolü ve ihlallerin önlenmesi maksadıyla 30 Ocak 2021 tarihinde Ağdam/Azerbaycan'da teşkil edilen Türk-Rus Ortak Merkezi görevini tamamlamış ve törenle faaliyetleri sona… pic.twitter.com/oXjXOeOc5v— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 26, 2024