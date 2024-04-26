Haberler Gündem Haberleri MSB: Azerbaycan’da Türk-Rus Ortak Merkezi görevini tamamlamıştır
Giriş Tarihi: 26.4.2024 16:52

MSB: Azerbaycan’da Türk-Rus Ortak Merkezi görevini tamamlamıştır

Milli Savunma Bakanlığı, Türkiye ve Rusya arasında imzalanan mutabakat muhtırası çerçevesinde Azerbaycan’ın Ağdam şehrinde kurulan Türk-Rus Ortak Merkezi'nin görevini tamamladığını ve faaliyetlerinin sona erdiğini açıkladı.

İHA
MSB: Azerbaycan’da Türk-Rus Ortak Merkezi görevini tamamlamıştır

Milli Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Ülkemiz ve Rusya Federasyonu arasında imzalanan mutabakat muhtırası ile Karabağ bölgesinde ateşkesin kontrolü ve ihlallerin önlenmesi maksadıyla 30 Ocak 2021 tarihinde Ağdam/Azerbaycan'da teşkil edilen Türk-Rus Ortak Merkezi görevini tamamlamış ve törenle faaliyetleri sona ermiştir" ifadelerine yer verildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
MSB: Azerbaycan’da Türk-Rus Ortak Merkezi görevini tamamlamıştır
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA