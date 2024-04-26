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Giriş Tarihi: 26.4.2024 11:07

MSB duyurdu: Yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 4 kişi yakalandı!

Milli Savunma Bakanlığı, "Yunanistan'dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan’a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi hudut kartallarımız tarafından yakalandı." açıklamasında bulundu.

MSB duyurdu: Yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 4 kişi yakalandı!

Milli Savunma Bakanlığı, hudut bölgelerinde yasa dışı geçişlere karşı mücadelenin sürdüğünü bildirdi.

Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yunanistan'dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi hudut kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ, 1'inin de PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerini kullandı.

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MSB duyurdu: Yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 4 kişi yakalandı!
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