MSB duyurdu: Yasa dışı geçiş yapmaya çalışan 4 kişi yakalandı!

Milli Savunma Bakanlığı, hudut bölgelerinde yasa dışı geçişlere karşı mücadelenin sürdüğünü bildirdi.
Bakanlık sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yunanistan'dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi hudut kartallarımız tarafından yakalandı. Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ, 1'inin de PKK/PYD-YPG terör örgütü mensubu olduğu belirlendi." ifadelerini kullandı.
Hudutlarımızda yasa dışı geçişlere karşı mücadelemiz sürüyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 26, 2024
Yunanistan'dan ülkemize ve ülkemizden Yunanistan'a yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 4 kişi hudut kartallarımız tarafından yakalandı.
Yapılan inceleme sonucunda yakalanan şahıslardan 2'sinin FETÖ, 1'inin de… pic.twitter.com/018VJbz0eF