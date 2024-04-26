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Giriş Tarihi: 26.4.2024 14:11

Şanlıurfa PKK operasyonu: 7 gözaltı

Şanlıurfa’da İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması eş zamanlı operasyonu düzenlendi. Operasyonda 7 şüpheli gözaltını alındı.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Şanlıurfa PKK operasyonu: 7 gözaltı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde terör örgütlerin deşifre edilmesi ve yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması içerisinde bulunan 5, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandasını yaptığı belirlenen 2 olmak üzere toplam 7 şüpheli eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için Emniyete götürüldü.

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Şanlıurfa PKK operasyonu: 7 gözaltı
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