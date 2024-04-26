Şanlıurfa PKK operasyonu: 7 gözaltı

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde terör örgütlerin deşifre edilmesi ve yakalanmasına yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde terör örgütü PKK'nın gençlik yapılanması içerisinde bulunan 5, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandasını yaptığı belirlenen 2 olmak üzere toplam 7 şüpheli eş zamanlı operasyonda gözaltına alındı.

Gözaltına alınan şüpheliler işlemleri için Emniyete götürüldü.