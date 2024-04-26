TBMM’deki zirvede çocuklar konuşuldu

TBMM Başkanlığı himayesinde ve Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığınca Meclis Tören Salonu'nda gerçekleştirilen "Geleceğin Dünyasında Çocuk ve Çocukluk" temalı Çocuk Zirvesi'nin açılışında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş konuştu. Dünyadaki en büyük tehdidin çocukların zararlı akımlarla gelecekten kopartılması olduğuna işaret eden Kurtulmuş, aileyi yok sayan, zararlı akımların insanlığın en büyük virüslerinden birisi olduğunu dile getirdi. Savaş ve işgallerin de en ağır faturasını çocukların ödediğine dikkat çeken Kurtulmuş, şöyle devam etti: "Gazze'deki bu insanlık dışı katliamın, artık soykırım boyutlarına çoktan ulaşmış olan bu ağır insanlık suçlarının ne yazık ki bedelini Gazzeli çocuklar ödüyor. Şimdiye kadar 15 bine yakın çocuk Gazze'deki İsrail saldırıları nedeniyle hayattan koparıldı." Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da "Gazze başta olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarında en temel ihtiyaçlarından mahrum olan çocukların geleceğinden endişe duyuyoruz. Türkiye olarak, çocukların bu tabii hakkını her platformda büyük bir kararlılıkla dile getirmeye devam edeceğiz" dedi.