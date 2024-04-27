Antalya’da kiralık villa vurgunu: 110 vatandaşı kiralık villa yalanıyla 500 milyon lira dolandırdılar

Jandarma Genel Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinesinde; Antalya İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan çalışmalar sonucu Antalya merkezli Adana, Balıkesir, Batman, Hatay, İstanbul, Kocaeli, Manisa, Mardin, Mersin, Samsun, Şanlıurfa ve Tekirdağ'da "Sibergöz-35" operasyonu düzenlendi.

SAHTE TURSAB BELGESİ DÜZENLENDİ

Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen şüphelilerin; hazırladıkları sahte site ve sosyal medya hesaplarında, güven sağlamak amacıyla sahte TURSAB belgesi kullandıkları belirlendi.

110 VATANDAŞTAN 500 MİLYON LİRA VURGUN

Kaş, Kalkan, Finike, Patara, Adrasan, Çıralı ve Olimpos bölgelerinde yer alan villalara yönelik detaylı keşif yaptıkları, villalarının sahibiymiş gibi bu villaları kiralamak isteyen 110 vatandaşı sahte sosyal medya hesapları açarak dolandırdıkları ve bu siteler üzerinden Havale/EFT yöntemiyle ödeme aldıkları tespit edildi. Şüphelilerin banka hesaplarında 500 milyon Türk lirası para hareketliliği olduğu belirlendi.

"DOLANDIRICILARIN ENSESİNDEYİZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya; "Bilişim sistemlerini kullanarak nitelikli dolandırıcılık yapanların enselerindeyiz. Onlara asla göz açtırmayacağız. Kaş Cumhuriyet Başsavcılığımızı ve operasyonları gerçekleştiren jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin" şeklinde açıklamada bulundu.