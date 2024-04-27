Bakan Ersoy, Yunan Turizm Bakanı Lina Mendoni ile ’Romeo ve Juliet’ tiyatro oyunu izledi

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Yunan mevkidaşı Lina Mendoni ile birlikte Devlet Tiyatroları ile Yunanistan'ın Pire Belediye Tiyatrosu'nun ortak projesi olan 'Rameo ve Juliet' tiyatro oyununun Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılan galasına katıldı. Ersoy, "İnanıyorum ki bu proje sadece bir başlangıç olacak, önümüzdeki dönemlerde sanatın diğer alanlarına da yayılacaktır. Romeo ve Juliet, Shakespeare'in eşsiz kaleminden çıkmış ölümsüz bir klasik. Bizler ise bu eseri, sanatçılarımızın kendi kültürel ve tarihsel geçmişlerinden ilham alarak yeniden yorumladıkları bir temsille sahneye taşıyoruz. Oyundaki aileler kendi aralarında anadillerinde konuşurken bir araya geldiklerinde, bildikleri tek ortak dil olan İngilizce ile iletişim kuracaklar. Bu yaklaşım, farklı dillerin ve kültürlerin etkileşimiyle insan doğasının derinliklerine inerek evrensel duyguları keşfetmeyi amaçlamaktadır. Esere, günümüz dünyasından açılan bu çağdaş bakış açısı ve yeni yorum vesilesiyle Türkiye ve Yunanistan'ın köklü kültürel mirasını da bir araya getirmiş ve iki ülke arasında derinleşen kültürel diyaloğu sembolize etmiş olacağız. Provalar 18 Şubat'ta, Yunanistan'da başlamıştı" diye konuştu.

"2 ÜLKEDE TOPLAMDA 13 TEMSİL GERÇEKLEŞTİRİLECEK"

Yönetmen Lefteris Giovanidis'in rejisiyle sahneye taşınan eserin Türkiye'de sanatseverlerle buluşmasının ardından mayıs ayında Atina'da perdelerini açacağını ifade eden Ersoy, "2 ülkede toplamda 13 temsil gerçekleştirilecek. Ayrıca 17-27 Mayıs 2024 tarihleri arasında, Antalya'da düzenlenecek olan 14'üncü Devlet Tiyatroları Antalya Uluslararası Tiyatro Festivali'nde yer almasını da planlıyoruz. Yine yaz aylarında ve önümüzdeki tiyatro sezonunda Türkiye'nin ve Yunanistan'ın farklı şehirlerinde sahnelenmesi, Avrupa'daki prestijli tiyatro festivallerine katılımı söz konusu olacak. Türkiye ve Yunanistan arasındaki kültürel ilişkilerin geliştirilerek daha ileri boyuta taşınması adına bundan sonra da Yunanistan'ın ilgili kurum ve kuruluşlarıyla eşgüdüm ve iş birliği içerisinde çalışmaktan memnuniyet duyacağımızı ifade etmek isterim. Sayın Bakan'a, Pire Belediye Tiyatrosunun ve Devlet Tiyatrolarımızın çok değerli sanatçılarına ve Sayın Lefteris Giovanidisi'in şahsında, sahne arkasında bu esere emek veren bütün ekibe teşekkür ediyorum. Sanatseverleri bu özgün ve özel temsili izlemeye davet ediyor, hepinize saygılar sunuyorum" ifadelerini kullandı.

LİNA MENDONİ, "TÜRK –YUNAN İLİŞKİLERİNDE BU OYUN BİR BAŞLANGIÇ OLABİLİR"

Yunanistan Kültür Bakanı Lina Mendoni da Türk-Yunan ilişkileri bakımından oyunun İstanbul'da izleyicilerle buluşmasından dolayı mutluluk duyduklarını ifade etti.

Romeo ve Juliet'in en güzel aşk hikayesi, aynı zamanda da bir drama olduğunu vurgulayan Mendoni, "Oyunun sahnelendiği Ankara'da da çok güzel olumlu yorumlar aldık. Bu oyun bir başlangıç olabilir. İki toplumun kültürel bağlarımızı daha da yüksek hale getirebiliriz. Sadece devlet düzeyinde değil, özel kuruluşlar arasında da ortak projelerin ve ikili işbirliklerinin olduğunu öğrenmekten mutluluk duyuyoruz. Yakın zamanda sizleri Atina'ya 16 Mayıs'ta sahnelenecek oyuna da bekliyorum. Eminim oyun, Atina'da da çok iyi karşılanacak" dedi.