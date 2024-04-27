CHP’li başkanın işten çıkardığı işçiler: Evimize ekmek götüremiyoruz

İzmir'de CHP'li Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Coşkun'un koltuğa oturur oturmaz 300 kişiyi işten çıkarmasının yankıları sürüyor. Mağdur olan işçiler, eve ekmek götüremediklerini anlattı. Yerel seçim sonrasında AK Partili Belediye Başkanı Saliha Özçınar Kutlu'dan koltuğu devralan CHP'li Kiraz Belediye Başkanı Nasuh Coşkun, göreve gelir gelmez belediye çatısı altında görev yapan 300 personeli işten çıkardı. İsmini vermek istemeyen işçiler, evlerine ekmek götüremez duruma geldiklerini belirterek, "Bize ve ailelerimize bayramı zehir ettiler. İşten çıkarıldığımız için zor durumda kaldık. İçimizde eşi hamile olup evine ekmek dahi götüremeyen arkadaşlarımız var. Çoğumuz kredi kartı borcunu yatıramadı. Sonuç olarak hepimiz mağdur edildik. Başkandan kararını tekrar gözden geçirmesini, karşı karşıya bırakıldığımız mağduriyetin giderilmesini talep ediyoruz" dedi.Öte yandan belediyede halen çalışan ve isminin açıklanmasını istemeyen bazı işçiler ise, "Ciddi baskı altındayız. Birçok arkadaşımız mobbing uygulanarak istifaya zorlanıyor" dedi. Bu arada işçi kıyımı belediyenin yürüttüğü çalışmaları da sekteye uğrattı. Daha önce AK Partili başkan tarafından kiraz bahçeleri ve tarlalara giden yollarda başlatılan parke taş döşeme çalışmaları yarım kaldı. Vatandaşlar duruma tepki gösterdi.