CHP’nin hizmetsiz dönemine yeni kılıf Şile’de!

AK Parti'den kazandıkları belediyelere borç afişleri asarak hizmetsiz döneme kılıf hazırlayan CHP, bu kez Şile'de kendini gösterdi. CHP'li Şile Belediye Başkanı Özgür Kabadayı imzası ile belediyenin sosyal medya hesabından açıklanan borç durumu, belediye binası ve billboardlara da asıldı. Şile Belediye Başkanlığı'nın 31 Mart 2024 tarihi itibariyle toplam 925 milyon 244 bin 128 lira borcu bulunduğu, 31 Mart öncesi ihalesi gerçekleşmiş ileri tarihli sözleşme taahhütlerinden doğan borcunun ise 199 milyon 821 bin 526 TL olduğu belirtildi.

1 MİLYAR TL KİRALAMA BEDELİNDEN KURTARILMIŞTIR

CHP'li yönetimin 'yüksek borç' algısına yönelik, önceki dönem Şile Belediye Başkanı olan İlhan Ocaklı'dan açıklama geldi. Ocak'lı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

*Başkanlığımız döneminde Şile'ye kazandırdığımız yatırım ve hizmetlerin toplam bedeli tarihi bir rekorla 10 milyar TL üzeri olmuştur.

*İddia edilen 925 Milyon TL'lik borcun, yine aynı beyanda verilen "ileri tarihli sözleşme taahhütleri" rakamı olan 199 Milyon TL'si henüz gerçekleşmemiş bir hizmet olup, tamamen kamuoyuna yüksek borç göstermeye yönelik bir algı çalışmasıdır.

*İddia edilen İller Bankası kredi borcu Şile'ye kazandırılan temizlik hizmet araçları finansmanında kullanılmış uzun vadeli bir borçtur. Şile Belediyesi bu sayede bugünkü değerle bir belediye başkanlığı döneminde yaklaşık 1 milyar TL kiralama bedelinden kurtarılmıştır.

*Belediyemiz, Şile ilçemiz resmi nüfusu olan 45 bin göre İller Bankası'ndan pay almasına rağmen, pandemi ve depremin etkisi ile 5 yıl içinde hız kesmeden 200 binin üzerinde vatandaşımıza hiçbir mazerete sığınmadan hizmet vermiştir.

*Şile'nin 2019 gerçekleşen bütçesi 62 milyon TL iken, 2024 bütçesi 1 milyar 245 milyon TL'ye yükselmiş yani 20 kat fazlasına artırılarak, bu alanda tüm ilçe belediyeleri arasında en yüksek oranda bütçe artışı sağlayan ve vatandaşına hizmet sunan ilçe olmuştur. Yukarıda belirtilen tüm gerçeklere rağmen, kötü niyetli ve aynı hizmetleri üretememe endişesi ile paylaşılan bilgilerin, doğru olmayan ve yanıltıcı beyanlardan ibaret olduğunu, tüm hukuki haklarımızın saklı bulunduğunu tüm Şileli hemşehrilerimizin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.