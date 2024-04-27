İstanbul ve Tekirdağ’da dev operasyon: 14 doktor, 17 hemşire gözaltında

"Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Nitelikli Dolandırıcılık, Rüşvet ve Resmi Belgede Sahtecilik" suçlarına yönelik operasyonu İstanbul Emniyeti'ne bağlı olan Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Polisleri düzenledi. Aralarında doktor, hemşire ve 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanlarının da olduğu şüphelilerin, rüşvet suçu kapsamında maddi menfaat temin ettikleri bazı özel hastanelerin yeni doğan yoğun bakım ünitelerine usulsüz bebek hasta sevk ettikleri saptandı. İddialara göre; SGK Başkanlığı'nca özel hastanelerde tedavi gören bebek hastalara günlük sekiz bin lira ödeme yapıldığı için hastane görevlilerinin iyileşen ve taburcu edilmesi gereken bebekleri ödeme almaya devam edebilmek için halen hastanelerde tutmaya devam ettikleri belirlendi. Söz konusu yoğun bakım ünitelerinde 24 saat boyunca bulunması zorunlu doktor personelin, masraflardan kaçınmak için yoğun bakım ünitelerinde bulundurulmadığı, yalnızca resmi kayıtlarda görevli olarak gösterildikleri, bebek hastaların durumları ağırlaştığı gün ve saatlerde görevli gösterilen doktorlara ait cep telefonlarının hastanelerden uzak noktalarda baz verdikleri tespit edildi.

KENDİLERİNİ "DOKTOR" OLARAK TANITTILAR

Yoğun bakım ünitelerinde mütemadiyen hemşirelerin çalıştırıldığı, acil durumlarda telefonla hemşirelerin birbirlerine hangi müdahalede bulunmaları gerektiğini telkin ettikleri, hasta yakınları doktorla görüşmek istediğinde hemşirelerin kendilerini doktor olarak tanıttıkları saptandı. İstanbul ve Tekirdağ'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. 14 doktor, 17 hemşire, sekiz hastane görevlisinin de aralarında olduğu toplam 41 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda 45 dijital materyal, 55 kutu yasa dışı ilaç, 102 sayfa usulsüz tıbbi işlemlere ilişkin doküman ele geçirildi. Firari olan iki şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü ifade edildi.