İstanbul’da organize suç örgütlerine darbe

Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Başkanlığı koordinesinde, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda İstanbul genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda 16 şüpheli gözaltına alındı. Operasyonlarda; 1️ adet el bombası, 1 kalaşnikof, 2️ adet ruhsatsız tabanca, muhtelif miktarda uyuşturucu madde ve 1️ adet çalıntı motosiklete el konuldu.

İSTANBUL İLÇELERİ SUÇ ÖRGÜTLERİNİNDEN TEMİZLENİYOR

İstanbul'un Pendik ilçesinde 25 Nisan tarihinde eylemde kullanacağı değerlendirilen patlayıcı mühimmat ile yakalandığı, Beşiktaş ilçesinde iş insanının tehdit edilmesi eylemini yaptıkları belirlendi. Esenyurt ilçesinde 22 Nisan tarihinde gerçekleştirilen kıraathane, kafe, terzi, börekçi, araç ve ikamet kurşunlaması olmak üzere 7 ayrı işyeri kurşunlama eylemlerini gerçekleştirdikleri ortaya çıktı. Gaziosmanpaşa İlçesinde 24 Nisan tarihinde "Kişiyi kaçırma, hürriyetinden yoksun kılma" eylemini yaptıkları tespit edildi.

"SUÇ ÖRGÜTLERİNİN KÖKÜNÜ KAZIYACAĞIZ"

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "Organize suç örgütlerinin kökünü kazıyacağız. Sokaklarımızda barınamayacaklar. Hepsini tek tek yakalayıp, adalete teslim edeceğiz. Operasyonları gerçekleştiren polislerimizi tebrik ediyorum. Allah ayağınıza taş değdirmesin" şeklinde açıklamada bulundu.