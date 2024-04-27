İyi Parti’de Akşener dönemi bugün sona eriyor

Bugün gerçekleştirilecek olan olağanüstü kurultay ile İyi Parti'de 7 yıllık Meral Akşener dönemi son buluyor. İyi Parti Olağanüstü Kurultayı, bugün saat 11.00'de ATO Congresium'da başlayacak. Büyük çekişmeye sahne olması beklenen 3 adaylı yarış, partinin bundan sonraki süreçte kaderini belirleyecek. Edinilen bilgilere göre, adaylar arasında Akşener'e en yakın isim olan Müsavat Dervişoğlu, başkan seçilmesi halinde eski genel başkanının çizdiği yol haritası üzerinde devam etmeyi planlıyor. Tolga Akalın ise daha çok milliyetçilere dönük politikaları hayata geçirerek bu kesime hitap etmeye çalışacak. Kurultayda çoğu partili tarafından favori gösterilen Koray Aydın ise CHP ile olası bir ittifaka en sıcak bakan isim olarak değerlendiriliyor. Partinin yerel seçimlere "hür ve bağımsız" girmesini eleştiren Aydın'ın, genel başkan seçilmesi halinde yeni işbirlikleri için nabız yoklayabileceği yorumları da yapılıyor. 2017'den bu yana genel başkanlık koltuğundan oturan Meral Akşener ise bu süreçte günü gününü tutmayan politikalarıyla gündem oldu. Tutarsız açıklamalar ve kararlar sık sık istifa dalgasını tetiklerken, kurucular kurulu üyelerinin birçoğu da partiyle bağını kopardı.