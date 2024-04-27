Kürecik üzerinden yeni provokasyon: Zamanlaması manidar alçak saldırı! Kara propaganda çöktü

TÜRKİYE ŞARTI

Filistin davasına dünyada en çok destek veren Başkan Erdoğan ve Türkiye türlü yalanlarla hedef alınmaya devam ediyor. 2011 sonunda NATO üyesi ülkelerin güvenliği için Kürecik'e radar sistemi kuruldu. Türkiye kendi topraklarında erken uyarı radar sisteminin kurulmasını radar istasyonunda toplanan tüm bilgilerin yalnızca NATO üyesi ülkeler tarafından kullanılması şartını koştu.