Kürecik üzerinden yeni provokasyon: Zamanlaması manidar alçak saldırı! Kara propaganda çöktü

ABD'nin koşulsuz şartsız destek verdiği İsrail'in Kürecik'ten sağlanan verilere ihtiyaç duymadığı, Washington ve Tel Aviv'in gerek istihbarat gerek Türkiye dışındaki sahalarda konuşlu teknik ekipman ile bilgiye erişmesinin mümkün olduğu değerlendiriliyor. İsrail'de de Kürecik'te bulunduğu ifade edilen ABD'li Raytheon üretimi X-band radarından bulunuyor.
TÜRKİYE ŞARTI
Filistin davasına dünyada en çok destek veren Başkan Erdoğan ve Türkiye türlü yalanlarla hedef alınmaya devam ediyor. 2011 sonunda NATO üyesi ülkelerin güvenliği için Kürecik'e radar sistemi kuruldu. Türkiye kendi topraklarında erken uyarı radar sisteminin kurulmasını radar istasyonunda toplanan tüm bilgilerin yalnızca NATO üyesi ülkeler tarafından kullanılması şartını koştu.
2010 yılında yapılan Lizbon Zirvesi'nde NATO üyesi ülkelerin balistik ve seyir füzelerine karşı koruma sağlanması maksadıyla füze savunma sistemi kurulması kararı yönünde karar alındı. Ankara'nın topraklarında radar üssü kurulmasına onay verdiği esnada İsrail'in Filistinlilere uyguladığı hukuksuz muamele nedeniyle Tel Aviv-Ankara ilişkileri gergin olduğu için Ankara, İsrail ile veri paylaşılmaması hususunu özellikle vurguladı.