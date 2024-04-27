Özel harekât dairesinde kripto FETÖ’cü temizliği

'Garson' kod adlı FETÖ'cü gizli tanıktan 2017'de ele geçirilen ve MİT'in 6 yıllık çalışma sonucu şifrelerini kırdığı SD karttan çıkan bilgilerin yankısı sürüyor. AES 256 bit ile şifrelenmiş hard diskte, FETÖ/PDY'nin 16 yıllık emniyet mahrem yapılanmasına ulaşılmıştı. İki ayrı yöntemle şifrelenen kartta toplamda 3 bin kripto emniyet personeli çıktı. Garson'dan elde edilen 57 bin belgenin Emniyet Genel Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Başkanlığınca (KOM) yapılan detaylı incelemesinde sona yaklaşılırken, SD karttan çıkan isimlerden oluşan listeler İstihbarat, Özel Harekat ve Terörlü Mücadele daire başkanlıklarına gönderildi.
Özel Harekat Daire Başkanlığı da kendisine ulaşan listede yer alan FETÖ/PDY iltisaklı bin 100 personeli branştan çıkararak pasif görevlere gönderdi. Özel Harekat'ta FETÖ'nün izi silinirken, pasif göreve çekilen personel hakkında yakında zamanda soruşturma açılacağı öğrenildi. FETÖ terör örgütü üyeleri sosyal medya üzerinden harekete geçti. FETÖ mensupları branşlarından çıkarılan personellerin örgüt ile iktisatlı olduklarını gerçeğini görmezden gelerek "Hendek- Barikat operasyonlarında başarılı olanların tasfiyesi", "15 Temmuz'un Kahramanları ocaktan atılıyor" başlığıyla algı operasyonu yaptıkları görüldü.
HENDEK BARİKAT OLAYLARINDA ÖN SAFTA YERİNİ ALDI
Özel Harekat Başkanlığı, PKK, DEAŞ, FETÖ ve DHKP-C gibi terör ve suç örgütlerine karşı yapılan operasyonlarda kritik rol üstlenerek tehlikeli görevlerin üstesinden başarıyla gelirken Türkiye'de son 10 yılda yaşanan olayların bastırılması ve güvenliğini sağlama noktasında canlarını ortaya koydu. 6-7 Ekim 2014 tarihinde gerçekleşen Ayn-El Arap olayları ile birlikte ülkemizde artan terör tehditleri sebebiyle Özel Harekât Başkanlığı, PKK/KCK'nın sözde özerk bölge ilan ettiği il ve ilçelerde tedbir aldı. PKK'nın, Şırnak merkez, Cizre, Silopi ve İdil ilçeleri, Diyarbakır'ın Silvan ve Sur ilçeleri, Mardin'in Nusaybin ve Dargeçit ilçeleri, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi gibi nüfusu yoğun ve kalabalık bölgelerde çukur ve barikatlar kurarak büyük miktarlarda patlayıcı maddeler ile tuzaklamalar yaptı. Ayrıca, örgüt sistematik şekilde silahlı, roketatarlı, insansız hava araçları ve el yapımı patlayıcılar (EYP) ile müdahalede bulunan güvenlik güçlerine saldırılarda bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri ile beraber müşterek operasyonlarında Polis Özel Harekât Başkanlığı yine ön planda görev aldı ve bu bölge terör unsurlarından temizlendi. 20 Temmuz 2015 Suruç terör saldırısının ardından başlayan ve 13 Temmuz 2016 tarihinde sona eren operasyonların yoğunlaştığı bu süreçte 109 Polis Özel Harekât Başkanlığı personeli şehit düşerken 731 personel ise yaralandı.
STRATEJİK NOKTALARDA DARBECİLERE GEÇİT VERMEDİ
Bölücü terör örgütü PKK/KCK terör örgütünü tarafından sözde özerk bölge olarak ilan edilen il ve ilçelere yapılan operasyonların tamamlanmasının hemen ardından 15 Temmuz 2016 tarihinde FETÖ/PDY terör örgütü tarafından ülke genelinde darbe girişiminde bulundu. Özel Harekat Polisleri, FETÖ/PDY mensuplarınca gerçekleştirilen darbe girişimi engellenerek faillerinin etkisiz hale getirilmesi amacıyla olayların yoğun yaşandığı Ankara ve İstanbul başta olmak üzere stratejik öneme sahip olan Cumhurbaşkanlığı, TBMM, Genel Kurmay Başkanlığı, Jandarma Genel Komutanlığı, Akıncılar Askeri Hava Üssü, TÜRKSAT, TRT, Türk Telekom, İstanbul Atatürk Havalimanı, Boğaz Köprüsü, Marmaris Cumhurbaşkanlığı Köşkü ve diğer illerde hassas noktalara konuşlanarak darbe girişiminin bertaraf etti.
SİLAHLAR ERİDİ, ARABALAR HURDAYA DÖNDÜ: 44 ŞEHİT
Darbe girişimi sürecinden Özel Harekât Başkanlığı yerleşkesi FETÖ/PDY mensuplarının ilk hedeflerinden biri olmuş ve kullandığı ve savaş uçağı tarafından bombalandı. Bu saldırı sonucunda Polis Özel Harekât Başkanlığı yerleşkesinde; 3 Başkan Yardımcısı, 5 Emniyet Müdürü, 7 Başkomiser-Komiser-Komiser Yardımcısının da aralarında bulunduğu (38 Özel Harekat personeli, 4 genel hizmet personeli, 1 imam, 1 emekli özel harekat polisi) 44 personel şehit verdi.