Özel harekât dairesinde kripto FETÖ’cü temizliği



HENDEK BARİKAT OLAYLARINDA ÖN SAFTA YERİNİ ALDI

Özel Harekat Başkanlığı, PKK, DEAŞ, FETÖ ve DHKP-C gibi terör ve suç örgütlerine karşı yapılan operasyonlarda kritik rol üstlenerek tehlikeli görevlerin üstesinden başarıyla gelirken Türkiye'de son 10 yılda yaşanan olayların bastırılması ve güvenliğini sağlama noktasında canlarını ortaya koydu. 6-7 Ekim 2014 tarihinde gerçekleşen Ayn-El Arap olayları ile birlikte ülkemizde artan terör tehditleri sebebiyle Özel Harekât Başkanlığı, PKK/KCK'nın sözde özerk bölge ilan ettiği il ve ilçelerde tedbir aldı. PKK'nın, Şırnak merkez, Cizre, Silopi ve İdil ilçeleri, Diyarbakır'ın Silvan ve Sur ilçeleri, Mardin'in Nusaybin ve Dargeçit ilçeleri, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi gibi nüfusu yoğun ve kalabalık bölgelerde çukur ve barikatlar kurarak büyük miktarlarda patlayıcı maddeler ile tuzaklamalar yaptı. Ayrıca, örgüt sistematik şekilde silahlı, roketatarlı, insansız hava araçları ve el yapımı patlayıcılar (EYP) ile müdahalede bulunan güvenlik güçlerine saldırılarda bulundu. Türk Silahlı Kuvvetleri ile beraber müşterek operasyonlarında Polis Özel Harekât Başkanlığı yine ön planda görev aldı ve bu bölge terör unsurlarından temizlendi. 20 Temmuz 2015 Suruç terör saldırısının ardından başlayan ve 13 Temmuz 2016 tarihinde sona eren operasyonların yoğunlaştığı bu süreçte 109 Polis Özel Harekât Başkanlığı personeli şehit düşerken 731 personel ise yaralandı.