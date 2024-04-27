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Giriş Tarihi: 27.4.2024 21:56 Son Güncelleme: 27.4.2024 21:59

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Dervişoğlu'na tebrik telefonu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti’nin 5’inci Olağanüstü Kurultayı'nda Genel Başkanlığa seçilen Sayın Müsavat Dervişoğlu’nu arayarak tebrik etti; kurultayın hayırlara vesile olması temennilerini iletti.

SON DAKİKA | Başkan Erdoğan’dan Dervişoğlu’na tebrik telefonu

İYİ Parti 5. Olağanüstü Kurultayı'nın üçüncü turunda 611 delegenin oyunu alan Müsavat Dervişoğlu, genel başkan seçildi.

ATO Congresium'daki kurultayda, genel başkanlık seçiminin 3. turunda, Grup Başkanı Koray Aydın ve Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu yarıştı.

Oylama sonucuna göre, 1159 geçerli oyun 611'ini Dervişoğlu alarak genel başkan seçildi. Aydın ise 548 oy aldı.

BAŞKAN ERDOĞAN TELEFONLA ARAYARAK TEBRİK ETTİ

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İYİ Parti'nin yeni genel başkanı seçilen Dervişoğlu'nu telefonla arayarak tebrik etti. Başkan Erdoğan, kurultayın hayırlara vesile olmasını temenni etti.

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SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan Dervişoğlu'na tebrik telefonu
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