SON DAKİKA | İYİ Parti’de kurultay günü: İYİ Parti’de Yeni Genel Başkan kim olacak? Meral Akşener veda etti!

AKŞENER'İ BİTİREN TUTARSIZLIKLAR

2017 yılından bu yana genel başkanlık koltuğundan oturan Meral Akşener ise bu süreçte günü gününü tutmayan politikalarıyla gündem oldu. Tutarsız açıklamalar ve kararlar sık sık istifa dalgasını tetiklerken, kurucular kurulu üyelerinin birçoğu da partiyle bağını kopardı.

BİR DEDİĞİ BİR DEDİĞİNİ TUTMADI

2018 yılında, genel seçimlerdeki başarısızlık sebebiyle istifa eden Akşener, tekrar aday olmayacağını açıklamasına rağmen yeniden aday olup görevine devam etti. Geçen yıl 3-6 Mart krizinde ise Altılı Masa'yı yıkarak gündemi sarsan İyi Parti lideri, 3 gün sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul edip ittifaka geri döndü. Yine geçen sene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanlığı adaylığına davet eden Akşener, 1 yıl geçmeden iki isme de cephe alarak, "Seçilmesine vesile olduğumuz kişilerin birer hırsız olduğunu anladık" demişti.