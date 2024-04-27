SON DAKİKA | İYİ Parti’de kurultay günü: İYİ Parti’de Yeni Genel Başkan kim olacak? Meral Akşener veda etti!

Son dakika haberi! İYİ Parti'nin 5. Olağanüstü Kurultayı başladı. Delegeler, ATO Congresium'daki kurultayın yapıldığı salonda yerini aldı. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de saat 11.50'de salona geldi. Salonda kurulan platformdaki dev ekrandan "İyilerin güneşi batmaz" sloganı ile Türk bayrağı ve Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ile Akşener'in fotoğrafı yansıtıldı.
Kurultayda, genel başkanlığa aday olan Grup Başkanı Koray Aydın, salona gelişinde "İYİ'ler kol kola Koray Aydın'la", Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu "İYİ'lerin birleştirici gücü Müsavat Dervişoğlu", Göç Politikaları Başkanı Tolga Akalın ise "Bozkurt Tolga" sloganıyla karşılandı.
İYİ Parti Hukuk ve Seçim İşleri Başkanı Hakan Şeref Olgun'un açılış konuşmasının ardından, Divan Başkanlığına, delegelerin önerisi üzerine Kurumsal İlişkiler Başkanı Şükrü Kuleyin seçildi. Divan Başkanlığının oluşmasının ardından kurultay çalışmalarına başladı.
Genel başkan ve parti organlarının seçileceği İYİ Parti kurultayında 1007 delegenin kayıt yaptırdığı öğrenildi.
Açılışın ardından Genel Başkan Akşener, konuşmasını yapmak üzere kürsüye davet edildi. Katılımcılar, Akşener'i ayakta alkışladı.
"BUGÜNDEN SONRA ARTIK BU EVİ SİZ KORUYACAKSINIZ"
İYİ Partililere seslenerek konuşan Meral Akşener, "Başarısızlığı ben aldım, artık başarıyı siz yakalayacaksınız. Bedeli ben ödedim, artık hesabı siz tutacaksınız. Kiminiz 'abla', kiminiz 'kardeş', kiminiz 'anne' diye geldiniz. Benden bir ev, bir yuva istediniz. Ben de İYİ Parti'yi sizlere bir ev, bir yuva yaptım. Ocağını tüttürdüm, içini ısıttım, sofrasını kurdum, bahçesini genişlettim. Yıkmak isteyenlere, dağıtmak isteyenlere, çökmek isteyenlere müsaade etmedim. Ama bugünden sonra artık bu evi siz koruyacaksınız. Bu evi artık siz ayakta tutacaksınız. Bu eve artık siz bakacaksınız. Şairin de dediği gibi, 'Bizdik o hücumun bütün aşkıyla kanatlı, bizdik o sabah ilk atılan safta yüz atlı. Dünyaya veda ettik, atıldık dolu dizgin. En son koşumuzdur bu, asırlarca bilinsin'" diyerek Genel Başkan adaylarına başarılar diledi ve konuşmasını sonlandırdı.
AKŞENER'E EN YAKIN İSİM: DERVİŞOĞLU!
Edinilen bilgilere göre, adaylar arasında Akşener'e en yakın isim olan Müsavat Dervişoğlu, başkan seçilmesi halinde eski genel başkanının çizdiği yol haritası üzerinde devam etmeyi planlıyor. Tolga Akalın ise daha çok milliyetçilere dönük politikaları hayata geçirerek, bu kesime hitap etmeye çalışacak.
KORAY AYDIN, İTTİFAKLARA AÇIK
Kurultayda çoğu partili tarafından favori gösterilen Koray Aydın ise CHP ile olası bir ittifaka en sıcak bakan isim olarak değerlendiriliyor. Partinin yerel seçimlere "hür ve bağımsız" girmesini eleştiren Aydın'ın, genel başkan seçilmesi halinde yeni işbirlikleri için nabız yoklayabileceği yorumları da yapılıyor.
AKŞENER'İ BİTİREN TUTARSIZLIKLAR
2017 yılından bu yana genel başkanlık koltuğundan oturan Meral Akşener ise bu süreçte günü gününü tutmayan politikalarıyla gündem oldu. Tutarsız açıklamalar ve kararlar sık sık istifa dalgasını tetiklerken, kurucular kurulu üyelerinin birçoğu da partiyle bağını kopardı.
BİR DEDİĞİ BİR DEDİĞİNİ TUTMADI
2018 yılında, genel seçimlerdeki başarısızlık sebebiyle istifa eden Akşener, tekrar aday olmayacağını açıklamasına rağmen yeniden aday olup görevine devam etti. Geçen yıl 3-6 Mart krizinde ise Altılı Masa'yı yıkarak gündemi sarsan İyi Parti lideri, 3 gün sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığını kabul edip ittifaka geri döndü. Yine geçen sene İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve ABB Başkanı Mansur Yavaş'ı cumhurbaşkanlığı adaylığına davet eden Akşener, 1 yıl geçmeden iki isme de cephe alarak, "Seçilmesine vesile olduğumuz kişilerin birer hırsız olduğunu anladık" demişti.
KURULTAYA GİDEN SÜREÇ
Akşener, 31 Mart'ta yapılan Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin sonuçları çerçevesinde seçimli olağanüstü kurultay kararı almıştı.
Daha sonra Akşener, "Seçim sonuçları kapsamında ödediğimiz ve ödediğim bedele razıyım." diyerek, kurultayda genel başkanlığa aday olmayacağını açıklamıştı.
Bu süreçte, partide 5 yıl boyunca Teşkilat Başkanlığı görevini yürüten ve şu anda Grup Başkanı olan Koray Aydın, Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu, Göç Politikaları Başkanı Tolga Akalın ile Kurucular Kurulu Üyesi Günay Kodaz, genel başkanlık için adaylığını ilan etmişti.