SON DAKİKA | Zehir tacirlerine 42 ilde Narkoçelik-14 operasyonu!

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Zehir tacirlerinin oluşturduğu yerel suç örgütlerine, uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 42 ilde düzenlenen "NARKOÇELİK-14" operasyonlarında 321 zehir tacirinin yakalandığını açıkladı.

Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz milletimizin destek ve dualarıyla kararlılıkla devam edecek. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar