SON DAKİKA | Zehir tacirlerine 42 ilde Narkoçelik-14 operasyonu!

Son dakika haberi... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Zehir tacirlerinin oluşturduğu yerel suç örgütlerine, uyuşturucu madde imalatçılarına ve bunların satışını yapanlar ile sokak satıcılarına yönelik 42 ilde düzenlenen "NARKOÇELİK-14" operasyonlarında 321 zehir tacirinin yakalandığını açıkladı.
Bakan Yerlikaya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Aziz Milletimizin Bilmesini İsterim ki; Halkımızı zehirleyen uyuşturucu tacirleriyle ve organize suç örgütleriyle mücadelemiz milletimizin destek ve dualarıyla kararlılıkla devam edecek. Her an enselerindeyiz. Bizden kaçamayacaklar
Zehir Tacirlerinin Oluşturduğu Yerel Suç Örgütlerine, Uyuşturucu Madde İmalatçılarına ve Bunların Satışını Yapanlar ile Sokak Satıcılarına yönelik 4️⃣2️⃣ İlde düzenlenen "NARKOÇELİK-14" Operasyonlarında;— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) April 27, 2024
3️⃣2️⃣2️⃣ Kg Uyuşturucu Madde ve
1️⃣3️⃣5️⃣ Bin adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi❗… pic.twitter.com/qQjdNzUnJa