Soykırıma karşı susmayacağız

aşkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da çok sayıda parlamento başkanı, parlamento başkan yardımcıları, milletvekilleri ve parlamentolardaki Filistin komitelerinin temsilcilerinden oluşan 45 ülkeden delegasyonun katıldığı "Parlamenterler Arası Kudüs Platformu 5. Konferansı"nda konuştu:Parlamenterler Arası Kudüs Platformu, faaliyetleriyle, toplantı ve konferanslarıyla Filistin davasının küresel ölçekte sesi ve nefesi oldu. İsrail yönetimi antisemitizmle itham ederek bizi susturabileceğini zannediyor. Ne yaparsanız boş, ne kadar uğraşsanız da beyhude. Tayyip Erdoğan'ın kalbine de kavline de zincir vuramazsınız. Ellerindeki basın ve lobi gücüyle Gazze'de işledikleri cinayetlerin üstünü örtebileceklerini düşünüyorlar. Siyonizm dünyayı esir aldı. Sizin tehditlerinize ve baskılarınıza asla boyun eğmeyiz. Birileri dönse de biz yolumuzdan dönmeyiz, dönmeyeceğiz. Netanyahu kendisinden önceki caniler gibi adını 'Gazze Kasabı' olarak tarihe utançla yazdırmıştır. Sırf İsrail ve Batılı destekçileri öyle istedi diye Hamas'a terör örgütü iftirası atanlardan olamayız. Varsın birileri rahatsız olsun, biz işgalcilere karşı vatanlarını savunan Hamas'ı Filistin'in Kuvayı Milliye'si olarak görmeye devam edeceğiz. Gazzeli kardeşlerimizin direnişine destek vermeye devam edeceğiz.Haçlı seferleriyle yakılıp yıkılan Kudüs'ü tekrar ayağa kaldıran ve 4 asır boyunca bir esenlik diyarı haline dönüştüren ecdadın torunları olarak Filistin'de yaşanan menfimüspet her gelişmeyi yakından takip ediyoruz. İlk kıblemiz Mescid-i Aksa'nın kutsiyetine yönelik tacizler giderek artıyor. İşgalci İsrail tarafından Kudüs'ün kadim kimliği adım adım yok ediliyor.Mescid-i Aksa bizim sadece ilk kıblemiz değildir, aynı zamanda Hazreti Nebi'nin ve ondan önce gelen peygamberlerin de bize emanetidir. Hiçbir güç kalbimizden Kudüs sevgisini sökemez. Kudüs-ü Şerif'in her köşesinde bu kutlu beldeye 400 yıl boyunca hizmet etmiş kahraman ecdadımın izi, eseri ve mührü vardır. Kimse bu izleri silemez. Tüm imkânsızlıklara rağmen Filistinli kardeşlerimiz tam 203 gündür tek başlarına direnirken, hiç kimse bizden soykırıma sessiz kalmamızı bekleyemez.SEÇİM sürecinde büyük bir haksızlığa maruz kaldık. Türkiye düşmanlarının yönlendirmesiyle birileri ülkemizin Filistin direnişine verdiği desteği gölgelemeye çalıştı. Biz şartlara göre, esen rüzgâra göre, sözünü, duruşunu, tavrını belirleyen tatlı su siyasetçilerinden değiliz. Biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık. Kirli kampanyayı, hırsları akıl ve vicdanlarının önlerine geçtiği için yürüttüler. Hatta İsrail'e jet yakıtı gönderdiler diyecek kadar ne yazık ki akıl, vicdan ve ahlak dışı bir sürü iddia gündeme taşındı. Tayyip Erdoğan ve arkadaşlarının böyle bir adım atması mümkün mü?..KÜRECİK'TEKİ radar merkezinin ülkemizin ve ittifakımızın güvenliği dışında hiçbir devletle herhangi bir ilişkisi, bağı, irtibatı yoktur ve olamaz. Türkiye böyle bir şeye zaten izin vermez. Bir Müslüman olarak her şeyden önce yalan Allah'ın en çok nefret ettiği şeydir. Bu iftiralar yabancı basın tarafından köpürtülerek ülkemize karşı kullanıldı. Üç kuruşluk siyasi çıkar uğruna iftira attılar. Birileri, Filistin'e verdiğimiz desteği gölgelemeye çalıştı. Varsa elinizde belgeniz, çıkar ispat edersiniz. Ama bunu yapmıyorsanız müfterisiniz.TİCARİ açıdan 54 ürün grubunda İsrail'e ihracat kısıtlaması uygulayan tek ülke yine Türkiye'dir. İsrail ile ilişkilerimizi ticari başta olmak üzere kestik, kesiyoruz. Şunun da altını çiziyorum: Türkiye 2000 yılı aşan tarihinin hiçbir döneminde asla soykırım yapmamış, sömürgeci olmamış, masumlara dokunmamış bir ülkedir. Başı dara düşen herkese kapımızı açtık. Engizisyondan kaçan Musevilere de, Nazilerden kaçan Musevilere de biz sahip çıktık ey Netanyahu... Suriye'den kaçan kardeşlerimize biz yardımcı olduk. Bölgemizde barışın, huzurun, refahın hâkim olması için samimiyetle gayret gösteriyoruz.1915 olayları üzerinden Türkiye'ye yönelik asılsız ithamları tekrarlamak yerine Amerikan yönetimi, Gazze'ye bakmalı, İsrail'in Gazze'deki soykırım girişimlerini görmeli, bunun engellenmesi için gayret etmelidir. Amerikan yönetimi, İsrail'e verdiği koşulsuz askeri ve diplomatik destekle çözüme katkı sunmuyor, sorunun daha da büyümesine vesile oluyor. Gazze'de 35 bin insan acımasızca katledilmişken Amerikan Senatosu'nun İsrail'e 25 milyar dolarlık askeri yardım paketini onaylaması bunun en net göstergesidir. Filistin meselesini, Batılı ülkelerin artık sabır taşımızı çatlatan ikiyüzlü politikalarını reddediyoruz. Amerikan vetosu bizim 'dünya beşten büyüktür' tespitimizin ne kadar haklı olduğunu bir kez daha göstermiştir.Birileri dönse de biz yolumuzdan dönmeyiz, dönmeyeceğiz. Çünkü biz Allah'a ve hesap gününe inanıyoruz. Ey Netanyahu duam şu: "Ya Kahhar ismiyle bu siyonistleri kahru perişan eyle."Modern dönem firavunlarını görmek isteyen hiç uzağa gitmesin, son 203 gündür 35 bin Filistinliyi acımasızca katledenlere baksın.Gazze'ye yardımlarda ilk sırada Türkiye yer alıyor. 7 Ekim'den bu yana 13 uçak ve 9 gemiyle gönderdiğimiz insani yardımların toplamı 50 bin tona yaklaştı. Günlük 7 ton içme suyunun Gazze'ye geçişini sağlıyoruz.Çocuğunun doğum gününü Gazzeli sabileri öldürerek kutlayan bir zihniyetin insanlıkla, en temel insani değerlerle bağı kalmamış demektir.aşkan Erdoğan, Musevi vatandaşlara Hamursuz Bayramı dolayısıyla tebrik mesajı yayımladı: Asırlardır bir arada yaşadığımız, toplumumuzun ayrılmaz parçası olan Musevi Cemaati'nin Hamursuz Bayramı'nı tebrik ediyorum. Musevi vatandaşlarımız için özel anlamı olan bugünlerin, başta Ortadoğu olmak üzere tüm dünyada barışa, adalete ve huzura vesile olmasını diliyorum. Musevi vatandaşlarımızı saygıyla selamlıyor, esenlikler diliyorum. ANKARADışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ilgili yaptığı çirkin paylaşıma sert tepki gösterdi. Katz'ın paylaşımının "ciddiyetsiz ve seviyesiz bir açıklama" olduğu vurgulanan açıklamada, "Gerçekleri tüm çıplaklığıyla dile getiren Sayın Cumhurbaşkanımızın bu şekilde hedef alınması, İsrail Hükümetinin içinde bulunduğu ruh halinin göstergesidir. İsrail Hükümetinin tüm üyeleri adalet önünde mutlaka hesap vereceklerdir. Türkiye, İsrail'in Filistin halkına uyguladığı zulmü korkusuzca ve yüksek sesle dile getirmeye devam edecektir" denildi. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de yaptığı paylaşımda, Cumhurbaşkanı'mız bu soykırım şebekesine karşı insanlığın ve küresel vicdanın sesidir" ifadelerini kullandı.İHHİnsani Yardım Vakfı ve çeşitli STK'ların Gazze'deki ablukanın kalkması ve Filistin'in özgürlüğü için düzenlediği yürüyüş yarın 14.00'te Fıstıkağacı Metro Durağı önünden başlayacak. Katılımcılar Üsküdar Meydanı'na kadar yürüyecek. Geçen pazar 10 bini aşkın vatandaş Beyazıt Meydanı'ndan Ayasofya'ya kadar yürümüştü.