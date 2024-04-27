Uluslararası özgürlük filosunun engellenmesine tepki

3 GEMİ YARDIM İÇİN HAZIR

Filistin'e yardım götürmek amacıyla hazırlanan ve içinde binlerce insani yardım malzemesi bulunan yardım filosu için çeşitli dernek temsilcileri Sultanahmet Meydanı'nda toplanarak Filistin'e yardım çağrısı yaptı.

Meydanda toplanan grup adına konuşma yapan Mavi Marmara Derneği Başkanı İsmail Songür, özgürlük filosunun İsrail'in politik baskıları nedeniyle engellendiğini belirterek, ''Özgürlük filosuna engel çırarak yardımın ulaşması engelleniyor. 7 aydır insanlar katledilirken sürekli ortada top çeviren ve yardımların yerine ulaşmasını engellemek isteyen bir yapı ile karşı karşıyayız. Gazze özgürlük filosunun yardım gemisinin bayrağı hukuksuz şekilde engellenmeye çalışılıyor. İsrailliler filoları kendi limanlarıda durdurmaya çalışıyorlar. Biz yardım için yola çıkmaya teknik olarak hazırız fakat engeller çıkarılıyor. Bizde Uluslararası yardım filosuna bir çok ülkeden bayrak almak için başvurumuzu sürdürüyoruz. Bayrak vermemekte bahane bulunurlarsa başlarına bela olacağız. Gazze limanları yardıma açılana kadar mücadelemiz devam edecek. Binlerce yardım tırı bekletiliyor. Bizim de bir gemimiz Mersin'de diğeri de Tuzlada bekliyor. Sizler bir şey yapamıyorsanız bırakın bizler her türlü riski aldık, gerekirse canımızdan vazgeçmeye hazırız ama oraya açlıktan ölen, kurşunlarla öldürülen bebeklere siper olmaya ve yola çıkmaya hazır durumdayız'' dedi.

Sultanahmette toplanan uluslararası katılımcılar açıklamanın ardından ellerinde pankartlarla İngilizce slogan atarak yürüyüş yaptılar.