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Giriş Tarihi: 28.4.2024 20:09 Son Güncelleme: 28.4.2024 20:51

Bakan Fidan, Filistin Başbakanı ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed Mustafa ile telefonda görüştü. Görüşmede Gazze ve Batı Şeria'daki son durumun ele alındığı bildirildi.

HAKAN TEKİN HAKAN TEKİN
Bakan Fidan, Filistin Başbakanı ile görüştü

Gazze konulu katılmak üzere Riyad'da bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Muhammed mustafa ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Gazze konulu toplantılara katılmak üzere Riyad'da bulunan Fidan, Filistin Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Mustafa ile telefon görüşmesi yaptı.

Görüşmede, Gazze ve Batı Şeria'daki son durum ele alınırken, Filistin Devleti'nin daha fazla ülke tarafından tanınması yönündeki çabalar değerlendirildi.

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Bakan Fidan, Filistin Başbakanı ile görüştü
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