Erdoğan, Filistin davasına kalpten inanıyor

Başkan Erdoğan önceki gün İstanbul'da düzenlenen Kudüs konferansında "Filistinli kardeşlerimiz tek başlarına direnirken, hiç kimse bizden soykırıma sessiz kalmamızı bekleyemez. Hiçbir güç kalbimizden Kudüs sevgisini sökemez. İsrail kalbimize de kavlimize de zincir vuramaz" dedi. Bu sözlere Mescid-i Aksa İmam Hatibi ve eski Kudüs ve Filistin Müftüsü Şeyh İkrime Sabri'den övgü geldi. Sabri, "Erdoğan'ın doğru tutumlarını takdir ediyoruz. Bu sözler Filistin davasının adaletine inanan bir kalpten geliyor. Filistin halkına yönelik saldırıyı durdurmak ve İsrail'i soykırım savaşından caydıracak bir İslam birliği oluşturmak için Arap ve İslam dünyasını Türkiye ile işbirliği yapmaya davet ediyorum. İsrail'in yalanlarını ve suçlarını ortaya çıkarmak için her türlü çabayı gösteren aktivistleri, basın mensuplarını ve bağımsız karar vericileri de takdir ediyoruz" dedi.