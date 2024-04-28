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Giriş Tarihi: 28.4.2024 11:05 Son Güncelleme: 28.4.2024 11:12

MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı, Hakurk'ta 2, Barış Pınarı Bölgesinde ise 1 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

İHA
MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından yapılan duyuruda şöyle denildi:

Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesindeki 2 PKK'lı teröristi ve Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.

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MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz
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