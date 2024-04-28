MSB duyurdu: 3 terörist etkisiz

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından yapılan duyuruda şöyle denildi:

Terörle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde sürüyor! Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Hakurk bölgesindeki 2 PKK'lı teröristi ve Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı bölgesinde tespit ettiği 1 PKK/YPG'li teröristi etkisiz hâle getirdi.