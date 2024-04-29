Askeri üniforma ile servis yapan şaklabana jet dava

İstanbul'da Beyoğlu'nda geçtiğimiz hafta lüks bir restoranda çekilen görüntüler infiale yol açmıştı. Adnan K.'ye ait lüks restoranda, şov yapmak için garson olarak Yousuf Jaafer isimli sosyal medya fenomenine, asker üniforması giydirilip servis yaptırılması sosyal medyada büyük tepki çekmişti. Garsona asker üniforması giydirilip müşterilere servis yaptırılırken çekilen görüntü sosyal medyada yayılması üzerine gözaltına alınan Yousuf Jaafer isimli sosyal medya fenomeni çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

"ÜNİFORMAYI SEVDİĞİM İÇİN GİYDİM"

Şüpheli Yousuf Jaafer karakoldaki ifadesinde, kötü bir niyetinin olmadığını, Türkiye'ye 6 yıl önce geldiğini sosyal medyada içerikler ürettiğini ifade ederek, üniformayı sosyal medyada insanların dikkatini çekmek için giydiğini, sevdiği için giydiği üniformayla video çektiğini öne sürdü.

DAVA AÇILDI

Olayın ardından konuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Hazırlanan iddianame sonrası İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne dava açıldı. İddianamede Şüpheli Yousuf Jaafer, işletme sahibi Adnan K. işletme müdürü Abdulkadir G. şüpheli sıfatıyla yer aldı. İş yerinde "chef_yusuff" isimli Tiktok hesabında yayınlamış olduğu videonun kışkırttırıcı hakaretler içerdiği, hakaretlerin halkın bir kesiminin diğer kesime yönelik kin, nefret ve düşmanlığa yönlendirici olduğu, görüntünün kısa süre içinde gündem olduğu, kamu güvenliği açısından tehdit oluşturduğu ifade edildi.

6 YIL HAPİSLERİ İSTENDİ

Şüphelilerin iştirak içerisinde bulunan şüphelilerin yayınlamış oldukları videonun Devletin Askeri Teşkilatının şeref ve saygınlığını zedeleyici olduğu, toplumun gelişimine katkıda bulunmadığı gibi, teşkilatı alenen aşağılama suçunu işledikleri için yeterli delilin bulunduğu belirtildi. Şüpheliler için "Devletin Askeri ve Emniyet Teşkilatını Alenen Aşağılama", "Halkı Kin ve Düşmanlığa Tahrik Etme", "Özel İşaret ve Kıyafetleri Usulsüz Kullanma" suçundan 6 yıl istemiyle dava açıldı. Dava ilerleyen günlerde İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.