SON DAKİKA | Başkan Erdoğan'dan 'Minik Edanur' mesajı: Tedbir alınmadığı için hayatını kaybetti!

Son dakika haberi! Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AFAD Başkanlığında DSİ Sel ve Taşkın Risk Azaltma Protokol Töreni'nde önemli açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Nüfusunun yüzde 71'i deprem riski yüksek yerlerde ikamet eden Türkiye için kentsel dönüşüm çalışmaları, tercihten öte zorunluluktur" dedi.



Başkan Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

KARADENİZ'DE SEL RİSKİ AZALTILACAK

Karadeniz'de 13 ilde risk azaltma faaliyetlerine başlıyoruz. 2024 yılını daha sorunsuz sıkıntısız, inşallah can ve mal kaybı yaşamadan atlatacağımıza inanıyorum.

Öncelikle senelerce yaşadığımız afetlerin önüne geçmeyi hedefliyoruz. Yoğun yağış dönemi başlamadan gerekli tedbirleri hayata geçireceğiz.

MİNİK EDANUR'UN ÖLÜMÜ: BASİT ÖNLEMLER ALINMADI!

(İBB'nin ihmali sonucu ölen 5 yaşındaki Edanur Gezer) İstanbul'da tedbir alınmadığı için 5 yaşında evladımız göz göre göre hayatını kaybetti. Parkta basit önlemler alınmadı. Beşiktaş'ta 29 emekçimizi, Antalya'da bir vatandaşımızı ihmallere kurban verdik. Lafa gelince işçi hakları konusunda mangalda kül bırakmayanların, bu iş cinayetlerinin hiçbirinde sesi soluğu çıkmadı.

TÜRKİYE İÇİN KENTSEL DÖNÜŞÜM ZORUNLULUKTUR

Asrın felaketinin üstesinden asrın birlikteliği ile geliyoruz. Her ay 10-15 bin konutun teslimatını yaparak yıl sonuna kadar bu rakamı 200 bine ulaştırmayı planlıyoruz.

Örnek gösterilen batılı ülkelerin aylar boyunca yapamadığı işleri bizim kurumlarımız günler içinde tamamlamaktadır. TOKİ tarafından yapılan bina sayısı toplam 1 milyon 351 bini aştı.

Nüfusunun yüzde 71'i deprem riski yüksek yerlerde ikamet eden Türkiye için kentsel dönüşüm çalışmaları, tercihten öte zorunluluktur

Ülke ve millet meselesinin siyasi partisi olmaz, afetlere hazırlık bizim nazarımızda siyaset üstü bir konudur

Deprem İstanbul için bir beka meselesi haline gelmişken hiçbirimizin dönüşüm projelerini geri plana itme, önemsiz hale getirme lüksü yoktur