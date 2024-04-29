Erdoğan ve Özel görüşmesi bu hafta

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bu hafta CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i kabul edecek. Erdoğan ve Özel, TBMM'nin 104'üncü açılış yıldönümü nedeniyle düzenlenen 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı resepsiyonunda sürpriz şekilde bir araya geldi, kısa bir sohbet gerçekleştirip, randevulaştı.Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Özel'in bir araya geleceği ikili zirve merakla bekleniyor. Zirvenin ana gündemini Yeni 'Anayasa' ve terörle mücadele oluşturacak. Öte yandan CHP lideri Özel, 8 gündem maddesiyle görüşmeye gidecek. Özel'in gündem maddeleri arasında "Emekli maaşları, belediye borçları, öğretmen atamaları, Anayasa değişikliği ve dış politika" gibi başlıklar yer alıyor.