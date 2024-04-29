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Giriş Tarihi: 29.4.2024 16:58

Milli Savunma Bakanı Güler, Mısır Genelkurmay Başkanı Korgeneral Askar'ı kabul etti

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Mısır Genelkurmay Başkanı Korgeneral Osama Askar'ı kabul etti.

AA
Milli Savunma Bakanı Güler, Mısır Genelkurmay Başkanı Korgeneral Askar’ı kabul etti

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Askar ile bir araya geldi.

Kabulde, Orgeneral Gürak da hazır bulundu.

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Milli Savunma Bakanı Güler, Mısır Genelkurmay Başkanı Korgeneral Askar'ı kabul etti
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