Milli Savunma Bakanı Güler, Mısır Genelkurmay Başkanı Korgeneral Askar’ı kabul etti

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın resmi davetlisi olarak Ankara'da bulunan Askar ile bir araya geldi.
Kabulde, Orgeneral Gürak da hazır bulundu.
Millî Savunma Bakanı Yaşar Güler, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak'ın resmî davetlisi olarak Ankara'ya gelen Mısır Genelkurmay Başkanı Korgeneral Osama Askar'ı kabul etti. Kabulde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Metin Gürak da yer aldı.#MillîSavunmaBakanlığı #YaşarGüler pic.twitter.com/EiVFq5OugE— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) April 29, 2024