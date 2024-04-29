Şehit polislere veda

Adıyaman'da polis memuru Süleyman Uğur Şahin, Altınşehir Polis Merkezi Amirliği'nde görevli Polis Merkezi Amiri Başkomiser Kamuran Üçgül (46) ve Asayiş Şube Müdürlüğü Ekipler Amiri Komiser Gökhan Özer silahla vururak ölümüne neden oldu. Önceki akşam saatlerinde yaşanan olay sonrası şehitler için Adıyaman'da tören düzenlendi.Törende şehit Üçgül'ün 17 yaşındaki kızı İrem Üçgül, babasının tabutuna sarılarak, "İstediğin gibi biri olacağım, sana söz veriyorum baba. Seni çok seviyorum" diyerek gözyaşı döktü. Törenin ardından Üçgül'ün naaşı Osmaniye'nin Kadirli ilçesine, Özer'in naaşı ise İstanbul'un Pendik'e gönderildi.Aslen Sivaslı olan ve Ahmet ve Sümeyye Özer çiftinin çocukları Gökhan Özer, Pendik 15 Temmuz Şehitleri Cami'nde ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Pendik Yeni Şeyhli Mezarlığı'nda toprağa verildi.Aynı saldırıda şehit olan evli ve 2 çocuk babası olan emniyet amiri Kamuran Üçgül ise memleketi Osmaniye'de son yolculuğuna uğurlandı.Öte yandan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da hayatını kaybeden polislerin ailelerine bir mesaj göndererek başsağlığı dileklerini iletti.