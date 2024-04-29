Yargıtay Birinci Başkanlığı seçimlerinin 27 ve 28’inci tur oylama sonuçları

Mehmet Akarca'nın 24 Mart 2024 tarihinde görev süresinin dolması sebebiyle 25 Mart'ta Yargıtay Birinci Başkanının belirlenmesi için sandığa gidilmişti. Seçimlerin bugün gerçekleştirilen 26, 27 ve 28'inci tur oylamasında adaylar üye tamsayısının salt çoğunluğunu sağlayamadığı için Yargıtay Birinci Başkanı belirlenemedi.Seçimlerin 26'ncı tur oylamasında; Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca 101, Yargıtay 3. Ceza Dairesi Başkanı Muhsin Şentürk 99, Yargıtay 3. Hukuk Dairesi Başkanı Ömer Kerkez ise 109 oy aldı.Adaylar yasanın aradığı seçilmeye yeterli oyu alamadıkları için Yargıtay Birinci Başkanlığı seçiminin 27'nci tur oylamasına geçildi. 27'inci tur oylamada; Akarca 86, Kerkez 123, Şentürk ise 104 oy aldı.27'nci turda da adaylar üye tamsayısının salt çoğunluğunu sağlayamadığı için 28'inci tur oylamaya geçildi. Bu oylamada ise Akarca 102, Kerkez 113, Şentürk 103 oy aldı.