Yeşil vatanın savunucuları göreve hazır

Orman yangınları ağırlıklı olarak yaz aylarında çıksa da yangın sezonu dışı olarak tabir edilen Kasım ayı başından Nisan ayı sonuna kadar da birçok orman yangınıyla mücadele eden yeşil vatan koruyucuları, yılın 12 ayında da yangınlara hazır bir şekilde teyakkuzda bekliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Orman Genel Müdürlüğü (OGM), sezonun açılmasıyla filosunu güçlendirmeye devam ediyor. 2024 yılı orman yangınlarıyla mücadele organizasyonunda 26 uçak, 105 helikopter, 14 İHA, bin 649 arazöz ve su ikmal aracı, bin 453 ilk müdahale aracı, 821 iş makinesi ile 4 bini teknik eleman, 5 bin 500'ü muhafaza memuru, 15 bin 500'ü yangın söndürme işçisi olmak üzere toplam 25 bin personel görev alacak.Öte yandan OGM, orman yangınlarıyla mücadelede yapay zekayı da kullanarak yangın çıkma ihtimali tahmini, yangın çıkış sebebi tespiti, yangın davranışı tahmini, yangın davranışı tahminine göre olası yangına karşı uygulanması öngörülen müdahale yöntemleri ve müdahale yerleri, yangına müdahale kapsamında kullanılması gereken araç ve ekipmanların türü ve miktarına yönelik analizleri kolaylıkla yapılabiliyor. Yapay zekâ sayesinde çok sayıda orman yangınına henüz başlangıç aşamasında tespit edilerek gerekli müdahaleler yapıldı. Yanan alanlar için özel ağaçlandırma çalışmaları yürüten OGM, Anayasanın 169. Maddesinde belirtildiği üzere yanan orman alanları tarım, hayvancılık, turizm ya da farklı bir maksat için hiçbir şekilde tahsis etmeden yıl içerisinde ağaçlandırıyor.Vatandaşları yangınlara karşı duyarlı olmaya çağıran OGM, çıkabilecek orman yangını riski nedeniyle rekreasyon alanları dışında ateşli piknik yapmamaya sönmemiş sigara izmaritlerini yol kenarları ve orman alanlarına atmamaya yangına sebebiyet verebilecek her türlü çöp ve atıkları orman alanlarına atmamaya, anız yakmamaya özen gösterilmesini bekliyor.