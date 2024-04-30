175 milyonluk cin vurgunu

Almanya'nın Münih şehrinde inşaat, otomobil ve teknoloji sektöründe faaliyet gösteren aile şirketinin yönetiminde yer alan 55 yaşındaki Nurcan B. isimli kadın bir yakınının vasıtasıyla Münih'te kendisini medyum olarak tanıtan Serkan Ö. ve eşi Süreyya Ö. ile tanıştı. Rüyalarında geleceği gördüğünü ileri süren Serkan Ö., Nurcan B.'nin su, el ve kahve falına bakarak aile içi olayları yorumlamaya başladı."Eşinin ailesi sana ölüm büyüsü yapmış" diyen Serkan Ö.'den etkilenen Nurcan B. cin çıkarma seanslarına katıldı. İddiaya göre seanslarda Nurcan B.'ye ilaçlı su veren Serkan Ö., talihsiz kadının kendinden geçmesini fırsat bilip tüm aile içi mahrem bilgileri anlatmasını istedi. Diğer seanslarda da öğrendiği bilgileri kadına, daha önceden biliyormuş gibi aktaran Serkan Ö. kısa sürede talihsiz kadının güvenini kazandı.Nurcan B.Nurcan B.'den 6 yıl boyunca 5 milyon euro (yaklaşık 175 milyon TL) alan Serkan Ö. son dönemde kadına yeni bir telefon verip tüm iletişimi bunun üzerinden sağlamasını istedi. Serkan Ö. iddiaya göre 'Artık sana iyilik de kötülük de benden' diyerek genç kadını ölümle tehdit edip sürekli para istemeye başladı. Serkan Ö.'nün yaptığı büyülerle kendisini ve ailesini isterse öldürebileceğini söylemesinden rahatsız olan Nurcan B. seanslarda verilen ilaçlı suları içmemeye başladı.Dolandırıldığını anlayan Nurcan B. yaşadıklarını ailesine anlattı. Aile, olayla ilgili hemen polise başvururken Serkan Ö. ve eşi Süreyya Ö. hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla çok kez şikâyette bulunulduğu ortaya çıktı. Serkan Ö. hakkında 7 yıl, eşi hakkında ise 3 yıl hapis istendi. Haklarında tutuklama kararı çıkarılan çiftin Türkiye'ye kaçtığı ileri sürüldü. Serkan Ö. ve eşi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.