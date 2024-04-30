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Giriş Tarihi: 30.4.2024

175 milyonluk cin vurgunu

Almanya’da işsizlik maaşıyla geçinen Serkan Ö. kendisini medyum gibi tanıtarak “Sende ölüm büyüsü var” dediği Türk kadının önce mahrem aile bilgilerine ulaştı, ardından cin çıkarma, büyü bozma bahanesiyle milyonlarca lirasını dolandırdı

Ümit Erkan DEMİRCAN Ümit Erkan DEMİRCAN
175 milyonluk cin vurgunu
Almanya'nın Münih şehrinde inşaat, otomobil ve teknoloji sektöründe faaliyet gösteren aile şirketinin yönetiminde yer alan 55 yaşındaki Nurcan B. isimli kadın bir yakınının vasıtasıyla Münih'te kendisini medyum olarak tanıtan Serkan Ö. ve eşi Süreyya Ö. ile tanıştı. Rüyalarında geleceği gördüğünü ileri süren Serkan Ö., Nurcan B.'nin su, el ve kahve falına bakarak aile içi olayları yorumlamaya başladı.




"Eşinin ailesi sana ölüm büyüsü yapmış" diyen Serkan Ö.'den etkilenen Nurcan B. cin çıkarma seanslarına katıldı. İddiaya göre seanslarda Nurcan B.'ye ilaçlı su veren Serkan Ö., talihsiz kadının kendinden geçmesini fırsat bilip tüm aile içi mahrem bilgileri anlatmasını istedi. Diğer seanslarda da öğrendiği bilgileri kadına, daha önceden biliyormuş gibi aktaran Serkan Ö. kısa sürede talihsiz kadının güvenini kazandı.


Nurcan B.

ARTIK İYİLİK DE, KÖTÜLÜK DE BENDEN
Nurcan B.'den 6 yıl boyunca 5 milyon euro (yaklaşık 175 milyon TL) alan Serkan Ö. son dönemde kadına yeni bir telefon verip tüm iletişimi bunun üzerinden sağlamasını istedi. Serkan Ö. iddiaya göre 'Artık sana iyilik de kötülük de benden' diyerek genç kadını ölümle tehdit edip sürekli para istemeye başladı. Serkan Ö.'nün yaptığı büyülerle kendisini ve ailesini isterse öldürebileceğini söylemesinden rahatsız olan Nurcan B. seanslarda verilen ilaçlı suları içmemeye başladı.




Dolandırıldığını anlayan Nurcan B. yaşadıklarını ailesine anlattı. Aile, olayla ilgili hemen polise başvururken Serkan Ö. ve eşi Süreyya Ö. hakkında dolandırıcılık suçlamasıyla çok kez şikâyette bulunulduğu ortaya çıktı. Serkan Ö. hakkında 7 yıl, eşi hakkında ise 3 yıl hapis istendi. Haklarında tutuklama kararı çıkarılan çiftin Türkiye'ye kaçtığı ileri sürüldü. Serkan Ö. ve eşi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
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175 milyonluk cin vurgunu
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