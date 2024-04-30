Bakan Göktaş, su birikintisine düşerek ölen Edanur’un ailesini ziyaret etti

'İHMALİ BULUNANLAR, ORTAYA ÇIKARILMALI'

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bugün Edanur Gezer'in ailesinin yaşadığı Esenyurt'taki Mehterçeşme Mahallesi'ne geldi. Burada kurulan taziye çadırını ziyaret eden Göktaş, anne Nurcan Gezer ile yakınlarına sarılarak başsağlığı dileklerini iletti. Acı bir olay sonucu Edanur'u kaybettiklerini ifade eden Göktaş, Edanur'a Allah'tan rahmet, acılı aileye bir kez daha başsağlığı ve sabır diledi. Olayla ilgili adli sürecin başlatıldığını aktaran Göktaş, "Bu elim olay karşısında ihmali bulunanlar, en kısa sürede ortaya çıkarılmalı ve haklarında gereken yapılmalıdır" dedi.