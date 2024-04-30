SON DAKİKA | İstanbul Valiliğinden 1 Mayıs için ’Toplu Ulaşım’ kararı

Son dakika haberi: İstanbul Valiliği, Karayolu trafiğine kapatılacak yollarda kısıtlamanın saat 04.00'de, deniz ve raylı sistem için kısıtlamanın saat 05.30'da başlayacağını bildirdi.
İstanbul Valiliğinden yapılan açıklama şu şekilde:
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, ilimizde de çeşitli etkinliklerle kutlanacaktır.
1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün "Bayram" havasında kutlanabilmesi, şehrimizin huzur, güvenlik ve esenliğini olumsuz yönde etkileyebilecek davranışların önlenebilmesi amacıyla Valiliğimizce gerekli önlemler alınmıştır.
Bu kapsamda;
Karayolu trafiğine kapatılacak yollarda kısıtlama uygulamaları saat 04.00'te,
Deniz ve raylı sistem ulaşım ağlarındaki kısıtlama uygulamaları saat 05.30 itibariyle başlatılacaktır.