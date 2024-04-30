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Giriş Tarihi: 30.4.2024 09:00

SON DAKİKA | İstanbul Valiliğinden 1 Mayıs için 'Toplu Ulaşım' kararı

Son dakika haberi... İstanbul Valiliği 1 Mayıs'ta toplu ulaşıma kısıtlama getirildiğini açıkladı.

SON DAKİKA | İstanbul Valiliğinden 1 Mayıs için ’Toplu Ulaşım’ kararı

Son dakika haberi: İstanbul Valiliği, Karayolu trafiğine kapatılacak yollarda kısıtlamanın saat 04.00'de, deniz ve raylı sistem için kısıtlamanın saat 05.30'da başlayacağını bildirdi.

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklama şu şekilde:

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, ilimizde de çeşitli etkinliklerle kutlanacaktır.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nün "Bayram" havasında kutlanabilmesi, şehrimizin huzur, güvenlik ve esenliğini olumsuz yönde etkileyebilecek davranışların önlenebilmesi amacıyla Valiliğimizce gerekli önlemler alınmıştır.

Bu kapsamda;

Karayolu trafiğine kapatılacak yollarda kısıtlama uygulamaları saat 04.00'te,

Deniz ve raylı sistem ulaşım ağlarındaki kısıtlama uygulamaları saat 05.30 itibariyle başlatılacaktır.

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SON DAKİKA | İstanbul Valiliğinden 1 Mayıs için 'Toplu Ulaşım' kararı
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