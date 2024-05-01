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Giriş Tarihi: 1.5.2024 20:52

1 Mayıs Adana’da da kutlandı

Adana’da 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü’nde yüzlerce kişi yürüyüp kutlama yaptı.

Ziya RAMOĞLU Ziya RAMOĞLU
MURAT KARAMAN MURAT KARAMAN
1 Mayıs Adana’da da kutlandı

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü, tüm Türkiye'de olduğu gibi Adana'da da kutlandı. Kasım Gülek Köprüsü üzerinde toplanan sivil toplum örgütü üyeleri İstasyon Meydanı'na yürüdü. Yürüyüş sonrası konuşmalar yapıldı.

Yürüyüş sırasında davul ve zurnalar çalınıp işçiler eğlenirken simit ve su satan esnaflar ise ekmek paraları için bariyerlerin arkasında kaldı. Simit ve su satanlar alana gelenlere hizmet verirken ekmek parası için çalışmak zorunda olduklarını söyledi. Konuşmaların ardından Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından İstasyon Meydanı'nda konser verildi.

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1 Mayıs Adana’da da kutlandı
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