Antalya şehidini son yolculuğuna uğurladı

Şırnak merkez ilçesi Gabar Dağı bölgesi Güleşli köyü sınırlarında bulunan petrol sahasında dün devriye görevi yapan Çakırsöğüt Jandarma Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli tim, kobra tipi araçla seyir halindeyken, sürücü Uzman Erbaş N.C.'nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu trafik kazası meydana geldi. Kazada araçta bulunan Jandarma Asb. Çvş. Mustafa Şenve Uzman Erbaş Ensar Enes Ertaş şehit oldu. Sürücü N.C. ile Asb. Çvş. K.Ç. yaralandı.

Jandarma Asb. Çvş. Mustafa Şen'in naaşı askeri uçakla Antalya Hava Meydan Komutanlığı'na ardından Çakış Mahallesi'ndeki ailesinin evine getirildi. Evin önündeki alanda kılınan cenaze namazına Vali Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Korgeneral Halis Zafer Koç, milletvekilleri, kurum müdürleri, kuvvet komutanları, çok sayıda asker ve polis ile binlerce Antalyalı katıldı.

Kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında düzenlenen cenaze töreni ile Şehit J. Asb. Çvş. Mustafa Şen'in naaşı toprağa verildi. Vali Hulusi Şahin Şehit Babası İsmail Şen'e "Oğlumuz Mustafa, vatanımızın, milletimizin, Türkiye Cumhuriyetimizin, bağımsızlığımızın ve tevhidin sembolü. Bu kutsal bayrağımızın dalgalanması için canını feda etti. Bu kutsal bayrağı ben de öperek size emanet ediyorum. Başımız sağolsun" diyerek Türk Bayrağı takdim edip şehidimizin ailesine başsağlığı diledi.