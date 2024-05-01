Atalarımızın emeği tohumları nesilden nesile aktarıyoruz

Emine Erdoğan, Ankara Yenimahalle'deki Tarla Bitkileri Merkez Araştırma Enstitüsü Türkiye Tohum Gen Bankası'nı ziyaret etti. Gen Bankası'nın önemli bitki alanlarını ve tohum standını ziyaret eden Erdoğan'a, Enstitü Müdürü Dr. Hümeyra Yaman tarafından çalışmalar hakkında bilgi verildi. Herbaryum odasına geçen Emine Erdoğan, kurutulmuş bitkilerden herbaryum yaptı.Tohum Gen Bankası'nda bulunan selektör ünitesi, tohum temizleme odası, fizyoloji laboratuvarı, kurutma odası, iklim odaları ve soğuk muhafaza odalarındaki çalışmaları inceleyen Emine Erdoğan, tohumların gen bankasında geçtiği işlemlere dair de bilgi aldı. Türkiye Tohum Gen Bankası, Emine Erdoğan'ın himayesinde başlatılan ve Tarım ve Orman Bakanlığı'nca yürütülen Mirasımız Yerel Tohum Projesi kapsamındaki çalışmalara katkı sağlıyor. Emine Erdoğan, "Ülkemizin bütün zenginliklerini oluşturan bitki örtüsüne ait tohumların tasnifine ve analizine dair bilgi aldım.'Mirasımız Yerel Tohum' Projesi vesilesiyle toplanan ata tohumlarla binlerce genetik materyal burada çoğaltılıyor, yerli üretime değer katılıyor ve akademik araştırmalara da katkı sunuluyor. Hem geçmişimiz hem de geleceğimiz muhafaza altında tutuluyor. Bu sayede atalarımızın emeğini, bilgeliğini ve doğayla uyum içinde yaşama sanatını temsil eden tohumlar, nesilden nesile aktarılıyor. Yerli ve milli üretimin güvencesi olan tohum gen bankalarımızın sayılarının artmasını diliyor, emeği geçenlere teşekkür ediyorum" dedi.Türkiye genelinde 64 merkezle çalışmalarını sürdüren Türkiye Tohum Gen Bankası, ata tohumlarının koruma altına alınarak geleceğe aktarılmasını sağlıyor. Bunun yanı sıra, Gen Bankası'nda yeni çeşitlerin geliştirilmesi amacıyla da çalışmalar yürütülüyor. Tohum Gen Bankası, son yıllarda dünyanın gündemi olan gıda arz güvenliği açısından da son derece önemli bir görevi yerine getiriyor.