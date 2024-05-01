Beykoz açıklarında radar füzesi bulundu... Başsavcılık patlayıcı maddeye soruşturma başlattı

İstanbul Beykoz'da denizde patlayıcı madde bulundu. İlginç olay 30 Nisan günü 15.45 sıralarında yaşandı. Sahil Güvenlik Sarıyer Kolluk Destek Tim Komutanlığı personelleri İstanbul Boğazı kuzeyinde rutin sahil güvenlik görevini sürdürüyordu.

Ekipler Beykoz Poyrazköy Balıkçı Barınağı liman girişi önlerine geldiklerinde deniz yüzeyinde bir cisim tespit ettiler.

CİSİM İNCELEMEYE GÖTÜRÜLDÜ

Patlayıcı madde olduğu değerlendirilen cismin fotoğraf ve mevkii bilgileri, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanlığı Harekat Merkezi aracılığıyla Deniz Kuvvetleri SAT Grup Komutanlığı'na iletildi. SAT Grup Komutanlığı cismin teşhisi maksadıyla SAT timi görevlendirdi. Kısa bir zaman diliminde tim personeli denizde yüzen cismi emniyetli bir şekilde SAT botuna aldı ve gerekli incelemelerin yapılması maksadıyla SAT Grup Komutanlığı'na götürüldü.

ASELSAN İNCELEYECEK

Yapılan ilk incelemede cismin patlama ihtimali olan KH-31P anti radar füzesinin sevk edici kısım başlığı olduğunu tespit edildi. Bahse konu anti radar füzesinin sevk edici kısım başlığı, ASELSAN tarafından gerekli incelemelerin yapılması amacıyla muhafaza edilirken konuya ilişkin Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığı'nca soruşturma başlatıldı.